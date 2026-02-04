نيفيز بعد تجديد عقده مع الهلال السعودي: آسف على التأخير

أكد البرتغالي روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال السعودي، سعادته بتجديد عقده مع نادي الهلال حتى شهر يونيو من عام 2029.

وقال نيفيز، خلال تصريحات عبر حساب الهلال على موقع إكس: "مرحبًا جميعًا، أخيرًا جاء هذا اليوم، أنا آسف لأنني تأخرت كثيرًا في هذا الشأن".

وواصل: "شكرًا لكم على صبركم، لذلك سأستمر في تقديم كل شيء لهذا النادي حتى عام 2029".

وأعلن نادي الهلال، إتمام إجراءات تجديد عقد روبن نيفيز، الذي كان ينتهي بنهاية منافسات الموسم الجاري.

ويذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة.