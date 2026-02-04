رئيس الهلال السعودي للإعلام: اسألوا كريستيانو عن سبب غضبه من صفقة بنزيما

أكد ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي ، على عدم علمه بسبب غضب كريستيانو رونالدو نجم النصر من صفقة كريم بنزيما.

وأوضح كالزادا، في تصريحات لإذاعة سير الإسبانية : لا أعلم سبب غضب كريستيانو رونالدو من صفقة بنزيما ، ويجب أن يتم سؤاله هو عن ذلك.

وأضاف : أتيحت لنا فرصة مثالية للتعاقد مع مهاجم مميز مثل كريم بنزيما الحاصل على الكرة الذهبية، ولا يحتاج للتأقلم في دورينا والظروف كانت في صالحنا لذلك تعاقدنا معه.

وأردف : على الصعيد التجاري بدأنا نشعر بصفقة بنزيما ولكن الصفقة تمت في الأساس لتلبية اجتياجات فنية في المقام الأول .

واختتم الرئيس التنفيذي للنادي الهلال السعودي : اختيار بنزيما للهلال ليس مفاجأة، لأننا النادي الأقوى والأكثر شعبية في السعودية.