غموض يحيط بمستقبل رونالدو بعد أزمته مع النصر.. ومانشستر يونايتد يعود إلى الواجهة

أعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، فتح باب التكهنات حول مستقبله الكروي، بعدما تصاعدت الأنباء عن وجود أزمة داخلية بينه وبين إدارة “العالمي”، في تطور مفاجئ أعاد اسمه بقوة إلى سوق الانتقالات، وربطه مجددًا بإمكانية العودة إلى الملاعب الأوروبية.

وبحسب ما تردد خلال الأيام الماضية، فإن الأزمة تفجرت عقب رفض رونالدو المشاركة في مباراة النصر أمام الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي، تعبيرًا عن حالة من الإحباط تجاه طريقة إدارة النادي، خاصة ما يتعلق بآلية العمل المتبعة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المشرف على أندية القمة.

فسخ التعاقد

تقارير متطابقة أشارت إلى أن عقد النجم البرتغالي يتضمن بنودًا قد تتيح لنادي النصر فسخه، وهو ما يمنح رونالدو، حال حدوثه، حرية التوقيع لأي نادٍ آخر دون قيود، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام سيناريوهات عديدة بشأن وجهته المقبلة.

العودة لمانشستر يونايتد

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية أن الأزمة الأخيرة لرونالدو في الدوري السعودي أشعلت موجة من التكهنات حول إمكانية عودته بشكل مفاجئ إلى صفوف مانشستر يونايتد، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها قد تكون “أسطورية” حال تحققها.

وأوضحت الصحيفة أن اسم رونالدو طُرح في توقيت يشهد فيه مانشستر يونايتد حالة من الهدوء النسبي على مستوى سوق الانتقالات، مشيرة إلى أن المدير الفني مايكل كاريك يثق في قائمته الحالية، ويفضل تأجيل أي تعاقدات كبيرة إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تقييم الخيارات المتاحة بشكل أدق.

علاقة رونالدو بكاريك

وسلط التقرير الضوء على العلاقة السابقة التي جمعت كاريك برونالدو، حيث تزامل الثنائي في صفوف مانشستر يونايتد بين عامي 2006 و2009، قبل أن ينتقل “صاروخ ماديرا” إلى ريال مدريد في واحدة من أشهر صفقات تاريخ كرة القدم.

ويُعد مانشستر يونايتد محطة فارقة في مسيرة كريستيانو رونالدو، بعدما صنع اسمه على مسرح الأحلام تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، منذ انضمامه في عام 2003 قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 12.4 مليون جنيه إسترليني.

وخلال فترته الأولى مع الشياطين الحمر، توج بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة ألقاب محلية، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.

وفي العاصمة الإسبانية، واصل رونالدو كتابة التاريخ على مدار تسعة أعوام، حيث رسخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور، محققًا لقبين في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب محلية، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب التتويج بأربع كرات ذهبية من أصل خمس في مسيرته.

وعقب رحيله عن مدريد، خاض رونالدو تجربة جديدة مع يوفنتوس الإيطالي استمرت ثلاثة مواسم، قبل أن يعود بشكل مفاجئ إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 تحت قيادة أوليه جونار سولسكاير، إلا أن تلك العودة لم تحمل نفس بريق التجربة الأولى.

وتصاعدت الخلافات لاحقًا بين رونالدو والمدرب إريك تين هاج، لتنتهي التجربة الثانية بفسخ العقد بالتراضي في نوفمبر 2022، قبل أن يحط النجم البرتغالي الرحال في الدوري السعودي عبر بوابة النصر في صفقة انتقال حر، لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرته لا تزال فصولها مفتوحة على كل الاحتمالات.