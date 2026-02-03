قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد دراما النصر.. 8 محطات محتملة لمستقبل رونالدو بين حلم مدريد أو مغامرة جديدة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
منتصر الرفاعي

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، عاد اسم كريستيانو رونالدو ليحتل واجهة الأحداث مجددًا وسط ضبابية حول مستقبله مع النصر السعودي. 

أشعل غياب النجم البرتغالي عن المباراة الأخيرة وتصريحات عن بند يتيح له الرحيل التكهنات حول الوجهة القادمة لـ«الدون»، لتصبح كل خطوة له محط أنظار الجماهير والإعلام العالمي، مع احتمال أن يعيد قراره رسم خريطة كرة القدم هذا الصيف.

مستقبل مفتوح على كل السيناريوهات

وبحسب المعطيات الحالية، بات مستقبل رونالدو مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بين خوض تجربة جديدة خارج السعودية، أو العودة إلى أحد محطاته السابقة، أو حتى مفاجأة غير متوقعة قد تهز سوق الانتقالات الصيفية، في قرار قد لا يحدد وجهة اللاعب فقط، بل قد يعيد رسم ملامح مشهد الانتقالات العالمي بأكمله.

8 وجهات محتملة بعد دراما النصر

وفي ضوء أحدث مؤشرات المراهنات العالمية، كشفت شبكة «PlanetFootball» عن قائمة تضم ثماني وجهات تُعد الأكثر ترجيحًا لاستقبال كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدوري الأمريكي.. خيار جماهيري وتسويقي

ورغم الانتقادات العلنية التي وجهها رونالدو للدوري الأمريكي في عام 2023، حين أكد تفوق الدوري السعودي، يبقى الانتقال إلى الولايات المتحدة خيارًا مطروحًا بقوة، لما يحمله من أبعاد تجارية وإعلامية كبيرة، خاصة في ظل وجود ليونيل ميسي، ما يمنح الجماهير فرصة أخيرة لمتابعة صراع الأسطورتين.

العودة إلى البدايات مع سبورتنج لشبونة

نادي سبورتنج لشبونة، الذي شهد انطلاقة مسيرة رونالدو، يعود إلى الواجهة كخيار عاطفي محتمل، رغم تصريحات اللاعب السابقة باستبعاد العودة إلى أوروبا، إلا أن الصفقة قد تتطلب تخفيضًا كبيرًا في راتبه، لتظل العودة إلى الجذور أحد السيناريوهات المفتوحة.

انتقال داخلي داخل الدوري السعودي

شعور رونالدو بعدم حصول النصر على الدعم ذاته مقارنة بأندية أخرى مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، قد يفتح الباب أمام انتقال داخلي داخل الدوري السعودي، بحثًا عن مشروع أكثر جاهزية وقدرة على المنافسة على البطولات.

حلم العودة إلى ريال مدريد

تظل فكرة عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد حلمًا رومانسيًا لدى جماهير النادي الملكي، لكنها تبدو صعبة التحقيق، خاصة مع احتمالية القبول بدور ثانوي خلف كيليان مبابي، وهو ما قد يمثل عائقًا كبيرًا أمام إتمام الصفقة.

تشيلسي يعود إلى الصورة

قبل انتقاله إلى النصر، ارتبط اسم رونالدو بقوة بنادي تشيلسي الإنجليزي، إلا أن سياسة النادي الحالية المعتمدة على العناصر الشابة قد تقلل من فرص إتمام الصفقة، رغم عودة اسمه إلى دائرة الاهتمام مجددًا.

باريس سان جيرمان.. مغامرة قصيرة الأمد

ورغم تصريحات رونالدو السابقة تجاه الدوري الفرنسي، فإن بحث باريس سان جيرمان عن نجم عالمي لقيادة مرحلة انتقالية قد يفتح الباب أمام صفقة قصيرة الأجل، وإن بدت مغامرة غير مضمونة.

نيوكاسل يونايتد.. خيط سعودي مشترك

العلاقة الوثيقة بين نيوكاسل يونايتد والمملكة العربية السعودية تمنح هذا الخيار بعدًا منطقيًا، خاصة مع ارتباط اسم رونالدو سابقًا بالانتقال إلى النادي الإنجليزي، وهي فكرة قد تعود إلى الواجهة مجددًا.

مانشستر يونايتد.. عودة مستبعدة

أما العودة إلى مانشستر يونايتد، فتبدو سيناريو بعيدًا، بعد النهاية المثيرة للجدل لفترة رونالدو الأخيرة في «أولد ترافورد»، رغم أن تغير الإدارة والجهاز الفني قد يعيد طرح الفكرة نظريًا، لكنها تظل أقرب للخيال منها للواقع.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر السعودي مستقبل رونالدو الدوري السعودي ريال مدريد تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك ومسؤولة سابقة بـ"أكس" يمثلان أمام القضاء الفرنسي

تقرير: الائتمان المحلي في الكويت يسجل 7.6% نموا عام 2025 والأعلى في 3 سنوات

تقرير: الائتمان المحلي في الكويت يسجل 7.6% نموا عام 2025 والأعلى في 3 سنوات

ويتكوف

القناة 12: ويتكوف وصل إسرائيل استعدادا للقاء نتنياهو

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد