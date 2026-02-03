بعد دراما النصر.. 8 محطات محتملة لمستقبل رونالدو بين حلم مدريد أو مغامرة جديدة

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، عاد اسم كريستيانو رونالدو ليحتل واجهة الأحداث مجددًا وسط ضبابية حول مستقبله مع النصر السعودي.

أشعل غياب النجم البرتغالي عن المباراة الأخيرة وتصريحات عن بند يتيح له الرحيل التكهنات حول الوجهة القادمة لـ«الدون»، لتصبح كل خطوة له محط أنظار الجماهير والإعلام العالمي، مع احتمال أن يعيد قراره رسم خريطة كرة القدم هذا الصيف.

مستقبل مفتوح على كل السيناريوهات

وبحسب المعطيات الحالية، بات مستقبل رونالدو مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بين خوض تجربة جديدة خارج السعودية، أو العودة إلى أحد محطاته السابقة، أو حتى مفاجأة غير متوقعة قد تهز سوق الانتقالات الصيفية، في قرار قد لا يحدد وجهة اللاعب فقط، بل قد يعيد رسم ملامح مشهد الانتقالات العالمي بأكمله.

8 وجهات محتملة بعد دراما النصر

وفي ضوء أحدث مؤشرات المراهنات العالمية، كشفت شبكة «PlanetFootball» عن قائمة تضم ثماني وجهات تُعد الأكثر ترجيحًا لاستقبال كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدوري الأمريكي.. خيار جماهيري وتسويقي

ورغم الانتقادات العلنية التي وجهها رونالدو للدوري الأمريكي في عام 2023، حين أكد تفوق الدوري السعودي، يبقى الانتقال إلى الولايات المتحدة خيارًا مطروحًا بقوة، لما يحمله من أبعاد تجارية وإعلامية كبيرة، خاصة في ظل وجود ليونيل ميسي، ما يمنح الجماهير فرصة أخيرة لمتابعة صراع الأسطورتين.

العودة إلى البدايات مع سبورتنج لشبونة

نادي سبورتنج لشبونة، الذي شهد انطلاقة مسيرة رونالدو، يعود إلى الواجهة كخيار عاطفي محتمل، رغم تصريحات اللاعب السابقة باستبعاد العودة إلى أوروبا، إلا أن الصفقة قد تتطلب تخفيضًا كبيرًا في راتبه، لتظل العودة إلى الجذور أحد السيناريوهات المفتوحة.

انتقال داخلي داخل الدوري السعودي

شعور رونالدو بعدم حصول النصر على الدعم ذاته مقارنة بأندية أخرى مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، قد يفتح الباب أمام انتقال داخلي داخل الدوري السعودي، بحثًا عن مشروع أكثر جاهزية وقدرة على المنافسة على البطولات.

حلم العودة إلى ريال مدريد

تظل فكرة عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد حلمًا رومانسيًا لدى جماهير النادي الملكي، لكنها تبدو صعبة التحقيق، خاصة مع احتمالية القبول بدور ثانوي خلف كيليان مبابي، وهو ما قد يمثل عائقًا كبيرًا أمام إتمام الصفقة.

تشيلسي يعود إلى الصورة

قبل انتقاله إلى النصر، ارتبط اسم رونالدو بقوة بنادي تشيلسي الإنجليزي، إلا أن سياسة النادي الحالية المعتمدة على العناصر الشابة قد تقلل من فرص إتمام الصفقة، رغم عودة اسمه إلى دائرة الاهتمام مجددًا.

باريس سان جيرمان.. مغامرة قصيرة الأمد

ورغم تصريحات رونالدو السابقة تجاه الدوري الفرنسي، فإن بحث باريس سان جيرمان عن نجم عالمي لقيادة مرحلة انتقالية قد يفتح الباب أمام صفقة قصيرة الأجل، وإن بدت مغامرة غير مضمونة.

نيوكاسل يونايتد.. خيط سعودي مشترك

العلاقة الوثيقة بين نيوكاسل يونايتد والمملكة العربية السعودية تمنح هذا الخيار بعدًا منطقيًا، خاصة مع ارتباط اسم رونالدو سابقًا بالانتقال إلى النادي الإنجليزي، وهي فكرة قد تعود إلى الواجهة مجددًا.

مانشستر يونايتد.. عودة مستبعدة

أما العودة إلى مانشستر يونايتد، فتبدو سيناريو بعيدًا، بعد النهاية المثيرة للجدل لفترة رونالدو الأخيرة في «أولد ترافورد»، رغم أن تغير الإدارة والجهاز الفني قد يعيد طرح الفكرة نظريًا، لكنها تظل أقرب للخيال منها للواقع.