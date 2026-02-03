محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض "أهلاً رمضان لمحاربة الغلاء" والمخصص لبيع الملابس الجاهزة والمقام بشارع سعد زغلول بمدينة منيا القمح، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب المحال التجارية لعرض جميع احتياجات الأسرة من الملابس الجاهزة بأسعار مناسبة وجودة عالية تيسيراً على المواطنين لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.

تجول المحافظ داخل أروقة المعرض، وحرص على تفقد المعروضات والتأكد من جودة الخامات وتنوع الموديلات ومناسبة الأسعار، وتلاحظ توافر تشكيلة متنوعة من الملابس الجاهزة للأطفال والشباب والسيدات والرجال بأسعار تنافسية مخفضة، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالمعرض، وأجرى حواراً معهم للتعرف على آرائهم واحتياجاتهم، موجهاً بسرعة العمل على تلبيتها، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

عقب إنتهاء تفقده للمعرض ، حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية مع المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للاطمئنان على جودة واسعار الملابس والأحذية المعروضة للبيع بما يتناسب مع احتياجاتهم.