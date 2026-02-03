قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض "أهلاً رمضان" المقام بجوار ميدان المنسي بمدينة منيا القمح، بالتعاون مع مديرية التموين وبمشاركة كبار تجار الجملة لتوفير جميع احتياجات الأسر من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض والمٌقام علي مساحة ١٢٠ متراً، والذي يضم (٥) باكيات تعرض فيها كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية والرمضانية وكذلك عربتان لبيع اللحوم والالبان بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٣٠ ٪، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تجول محافظ الشرقية داخل المعرض والتقي بالأهالي واستفسر منهم حول جودة السلع المعروضة وأسعارها ومدي توافرها خاصة السلع الإستراتيجية مثل سكر، أرز، زيت، مكرونة، ومنتجات الألبان والجبن، واللحوم والدواجن، والخضار والفاكهة، وياميش رمضان، وغيرها من المنتجات الأخرى..حيث قدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية علي إقامة مثل تلك المعارض، والتي تتيح لهم شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مخفضة لمجابهة جشع التجار.

اكد محافظ الشرقية أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين مديرية التموين وكبار الموردين وسلاسل التجزئة الكبرى لعمل تخفيضات كبيرة على العديد من المنتجات والمواد الغذائية تصل إلى ٣٠٪.

شارك في الافتتاح محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة،والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، وعبد الكريم عوض الله وكيل مديرية التموين وأشرف عامر  رئيس مركز ومدينة منيا القمح

الشرقية محافظ الشرقية منيا القمح معرض أهلاً رمضان مديرية التموين

