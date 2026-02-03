الزراعة: ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير

​أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصيلة حملات التفتيش الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر يناير الماضي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط نحو 209 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير المطابقة للمواصفات، مع تحرير 1003 محاضر قانونية للمخالفين.

​وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء، لافتا الى أن تلك الضبطيات جاءت بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية بمختلف المحافظات، كما أكد استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين وردع المتلاعبين.

وأوضح رئيس الهيئة أن المضبوطات شملت لحومًا بلدية ومجمدة، ومصنعات لحوم، ودواجن، وأسماك، وكبدة مجمدة، ودهونًا ومخلفات، ورؤوسًا وأحشاءً، وذلك ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للاشتراطات الصحية، أو تحت الفحص، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار إحكام الرقابة على منظومة تداول الغذاء، وضمان وصول لحوم ومنتجاتها آمنة وصحية للمواطنين، بما يعكس جاهزية منظومة الرقابة البيطرية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي ممارسات تمس سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بالتوازي مع تكثيف الجهود الإرشادية لرفع وعي المستهلك بدوره في اختيار الغذاء الآمن.

فيما دعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تداول اللحوم ومنتجاتها، من خلال الخط الساخن لوزارة الزراعة (19561)، وذلك دعمًا لجهود الرقابة وحماية صحة المواطنين.