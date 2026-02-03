لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

في خطوة تعد الأولى من نوعها عالميا، قررت الصين حظر استخدام مقابض أبواب السيارات المخفية في جميع السيارات التي تباع داخل السوق المحلي، لتصبح بذلك أول دولة تفرض تنظيما رسميا ضد هذه الخاصية التي ارتبطت بشكل خاص بسيارات شركة تسلا.

وبحسب ما نقلته شبكة CNN الأمريكية، جاء القرار على خلفية مخاوف متزايدة تتعلق بعوامل السلامة، خاصة صعوبة فتح الأبواب في حالات الطوارئ أو بعد وقوع الحوادث، وهو ما قد يعيق عمليات الإنقاذ أو خروج الركاب بسرعة.

وتعتمد مقابض الأبواب المخفية على تصميم مسطح مدمج في هيكل الباب، حيث يتطلب فتح الباب الضغط على المقبض لإبراز جزء ميكانيكي يسمح بالفتح، بينما من الداخل يستخدم الراكب زرا مخصصا للغرض نفسه، ورغم أن هذه التقنية اشتهرت مع سيارات تسلا، فإن عددا من شركات السيارات الكهربائية الصينية تبناها مؤخرا، ما ساهم في انتشارها على نطاق واسع في الطرازات الحديثة.

وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن القرار لا يستهدف شركة بعينها، بل يطبق على جميع السيارات دون استثناء، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير الجديدة، أبرزها أن تتوفر في مقابض الأبواب الخارجية مساحة كافية لليد تتيح فتح الباب ميكانيكيا بسهولة ومن أي زاوية.

إضافة إلى أن تكون مقابض الأبواب الداخلية واضحة وسهلة الوصول من موضع جلوس الراكب، بما يضمن استخدامها بسلاسة في حالات الطوارئ.

وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي وراء هذا الحظر هو التحديات التي واجهها المستخدمون في التعامل مع المقابض المخفية عقب الحوادث، ما استدعى وضع متطلبات فنية واضحة تضمن أعلى مستويات الأمان.