قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
كريم عاطف

في خطوة تعد الأولى من نوعها عالميا، قررت الصين حظر استخدام مقابض أبواب السيارات المخفية في جميع السيارات التي تباع داخل السوق المحلي، لتصبح بذلك أول دولة تفرض تنظيما رسميا ضد هذه الخاصية التي ارتبطت بشكل خاص بسيارات شركة تسلا.

وبحسب ما نقلته شبكة CNN الأمريكية، جاء القرار على خلفية مخاوف متزايدة تتعلق بعوامل السلامة، خاصة صعوبة فتح الأبواب في حالات الطوارئ أو بعد وقوع الحوادث، وهو ما قد يعيق عمليات الإنقاذ أو خروج الركاب بسرعة.

وتعتمد مقابض الأبواب المخفية على تصميم مسطح مدمج في هيكل الباب، حيث يتطلب فتح الباب الضغط على المقبض لإبراز جزء ميكانيكي يسمح بالفتح، بينما من الداخل يستخدم الراكب زرا مخصصا للغرض نفسه، ورغم أن هذه التقنية اشتهرت مع سيارات تسلا، فإن عددا من شركات السيارات الكهربائية الصينية تبناها مؤخرا، ما ساهم في انتشارها على نطاق واسع في الطرازات الحديثة.

وأكدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن القرار لا يستهدف شركة بعينها، بل يطبق على جميع السيارات دون استثناء، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من المعايير الجديدة، أبرزها أن تتوفر في مقابض الأبواب الخارجية مساحة كافية لليد تتيح فتح الباب ميكانيكيا بسهولة ومن أي زاوية.

إضافة إلى أن تكون مقابض الأبواب الداخلية واضحة وسهلة الوصول من موضع جلوس الراكب، بما يضمن استخدامها بسلاسة في حالات الطوارئ.

وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي وراء هذا الحظر هو التحديات التي واجهها المستخدمون في التعامل مع المقابض المخفية عقب الحوادث، ما استدعى وضع متطلبات فنية واضحة تضمن أعلى مستويات الأمان.

مقابض أبواب السيارات المخفية مقابض أبواب السيارات مقابض أبواب الصين شركة تسلا مقابض الأبواب المخفية السيارات الكهربائية الصينية السيارات الكهربائية السيارات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

التصرف الشرعي لمن أفطر في رمضان ولا يتذكر عدد الأيام.. دار الإفتاء توضح

وزير الأوقاف خلال المحاضرة

وزير الأوقاف للشباب: تعلقوا بالقمم وتحلوا بالطموح ولا تكتفوا بالقليل

النصف من شعبان

فتاوى النصف من شعبان.. ماذا يفعل من لم يوفق في إحياء الليلة وموقف باب المغفرة؟.. هل ترفع الأعمال اليوم؟

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد