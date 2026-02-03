محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

إختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارته التفقدية اليوم لمركز ومدينة منيا القمح بقيادة حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة والباعة الجائلين من شارع سعد زغلول بالمدينة، وذلك سيراً على الإقدام ، لإعادة الإنضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم علي حرم الشارع ، مشدداً على ضرورة إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وخلال الجولة، تلاحظ للمحافظ قيام بعض أصحاب المحال التجارية بالتعدي بافتراش بضائعهم على حرم الشوارع مما تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات.

وعلى الفور قرر محافظ الشرقية إقالة نائب رئيس المركز لشؤون المدينة لإهماله وتقصيره في أداء مهام عمله، وكذلك إحالة مسئول الإشغالات برئاسة المركز للتحقيق قائلاً: لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يتهاون عن أداء واجبه الوظيفى ، مؤكداً على المضي قدماً في مواجهة جميع أشكال الفساد الإداري والوظيفي.

والتقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلي مشاكلهم موجهاً رئيس المركز العمل على حلها وفقاً للإمكانات المتاحة.