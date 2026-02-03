قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جناح الأزهر يختتم فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر
لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

إختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارته التفقدية اليوم لمركز ومدينة منيا القمح بقيادة حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة والباعة الجائلين من شارع سعد زغلول بالمدينة، وذلك سيراً على الإقدام ، لإعادة الإنضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم علي حرم الشارع ، مشدداً على ضرورة إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وخلال الجولة، تلاحظ للمحافظ قيام بعض أصحاب المحال التجارية بالتعدي بافتراش بضائعهم على حرم الشوارع مما تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات.

وعلى الفور قرر محافظ الشرقية إقالة نائب رئيس المركز لشؤون المدينة لإهماله وتقصيره في أداء مهام عمله، وكذلك إحالة مسئول الإشغالات برئاسة المركز للتحقيق قائلاً: لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يتهاون عن أداء واجبه الوظيفى ، مؤكداً على المضي قدماً في مواجهة جميع أشكال الفساد الإداري والوظيفي.

والتقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلي مشاكلهم موجهاً رئيس المركز العمل على حلها وفقاً للإمكانات المتاحة.

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

