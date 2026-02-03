قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
محمد صلاح بين العظماء.. SPORTbible يضع نجم مصر ضمن أفضل 100 لاعب في تاريخ كرة القدم

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

اختار موقع SPORTbible العالمي النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ضمن قائمة أعظم 100 لاعب في تاريخ كرة القدم، في تصنيف تاريخي ضم أساطير اللعبة عبر مختلف العصور، ليواصل “الفرعون المصري” ترسيخ مكانته بين كبار نجوم المستطيل الأخضر على مستوى العالم.

وجاء اختيار محمد صلاح تتويجًا لمسيرته الاستثنائية في الملاعب الأوروبية، وما قدمه من أرقام وإنجازات فردية وجماعية جعلته أحد أبرز اللاعبين في جيله، وأحد أنجح المحترفين الأفارقة في تاريخ كرة القدم الحديثة، خاصة مع نادي ليفربول الذي حقق معه دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وعددًا من البطولات المحلية والقارية.

3 أفارقة

وضمت القائمة 3 لاعبين فقط من القارة الأفريقية، هم الليبيري جورج وياه، والآيفواري ديدييه دروجبا، إلى جانب محمد صلاح، في إشارة واضحة إلى القيمة التاريخية لما قدمه الثلاثي للكرة الإفريقية، وقدرتهم على فرض أسمائهم بين نخبة أساطير اللعبة عالميًا.

تأثير محمد صلاح

ويُعد وجود محمد صلاح في هذه القائمة تأكيدًا جديدًا على تأثيره الكبير داخل الملعب، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعة اللعب أو الحضور القيادي، فضلًا عن استمراريته في القمة لعدة مواسم متتالية في أقوى دوريات العالم.

يأتي هذا الاختيار ليعزز مكانة صلاح كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية، بعدما أصبح أيقونة عالمية ومصدر فخر لجماهير الكرة في مصر، في ظل منافسة شرسة مع أسماء تاريخية حفرت أسماءها بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم عبر العقود.

محمد صلاح SPORTbible ليفربول منتخب مصر تاريخ كرة القدم كرة القدم الفرعون المصري دروجبا جورج وياه

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

ارسنال وتشيلسي

قمة نارية.. موعد مباراة أرسنال وتشيلسى فى نصف النهائى كأس الرابطة والقناة الناقلة

شيكوبانزا

الدردير: شيكوبانزا لو شغل دماغه هيبقى أقوى جناح شمال في مصر

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

