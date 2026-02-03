محمد صلاح بين العظماء.. SPORTbible يضع نجم مصر ضمن أفضل 100 لاعب في تاريخ كرة القدم

اختار موقع SPORTbible العالمي النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ضمن قائمة أعظم 100 لاعب في تاريخ كرة القدم، في تصنيف تاريخي ضم أساطير اللعبة عبر مختلف العصور، ليواصل “الفرعون المصري” ترسيخ مكانته بين كبار نجوم المستطيل الأخضر على مستوى العالم.

وجاء اختيار محمد صلاح تتويجًا لمسيرته الاستثنائية في الملاعب الأوروبية، وما قدمه من أرقام وإنجازات فردية وجماعية جعلته أحد أبرز اللاعبين في جيله، وأحد أنجح المحترفين الأفارقة في تاريخ كرة القدم الحديثة، خاصة مع نادي ليفربول الذي حقق معه دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وعددًا من البطولات المحلية والقارية.

3 أفارقة

وضمت القائمة 3 لاعبين فقط من القارة الأفريقية، هم الليبيري جورج وياه، والآيفواري ديدييه دروجبا، إلى جانب محمد صلاح، في إشارة واضحة إلى القيمة التاريخية لما قدمه الثلاثي للكرة الإفريقية، وقدرتهم على فرض أسمائهم بين نخبة أساطير اللعبة عالميًا.

تأثير محمد صلاح

ويُعد وجود محمد صلاح في هذه القائمة تأكيدًا جديدًا على تأثيره الكبير داخل الملعب، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعة اللعب أو الحضور القيادي، فضلًا عن استمراريته في القمة لعدة مواسم متتالية في أقوى دوريات العالم.

يأتي هذا الاختيار ليعزز مكانة صلاح كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية، بعدما أصبح أيقونة عالمية ومصدر فخر لجماهير الكرة في مصر، في ظل منافسة شرسة مع أسماء تاريخية حفرت أسماءها بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم عبر العقود.