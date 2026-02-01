محمد صلاح يحتفل بتفوقه على روني وهنري في ليفربول | ما الجديد؟

احتفل النجم المصري محمد صلاح بأرقامه القياسية على ملعب ناديه ليفربول، "آنفيلد"، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح بشكل مباشر في فوز فريقه، بعدما صنع الهدف الثالث الذي سجله زميله الألماني فلوريان فيرتز بالدقيقة 67، ليرفع بذلك إجمالي مساهماته التهديفية على آنفيلد إلى 152، بواقع 107 أهداف و45 تمريرة حاسمة.

وبهذا الرقم، يتفوق صلاح على واين روني، الذي سجل 101 هدف وصنع 50 هدفًا لزملائه على ملعب أولد ترافورد، ليصبح مجموع مساهماته 151، كما يتفوق أيضًا على تيري هنري الذي ساهم بـ151 هدفًا على ملعب هايبري مع آرسنال، بعدما سجل 114 هدفًا وصنع 37 هدفًا.

ونشر محمد صلاح ستوري عبر حسابه على إنستجرام للاحتفال بهذا الإنجاز، مؤكداً استمرار إبداعه وتألقه في صفوف ليفربول، ليصبح أحد أعظم اللاعبين الذين حققوا تأثيرًا مباشرًا على ملعبهم المحلي.