قائمة منتخب السنغال لمعسكر شهر مارس

أعلن بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال قائمة أسود التيرانجا لمعسكر مارس الجاري، ونشرها الحساب الرسمي للمنتخب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة المدير الفني حاملًا لقب كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب قرار كاف الأخير بسحب اللقب من السنغال وإهداءه للمغرب على خلفية أحداث المباراة النهائية.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة منتخبي بيرو في باريس بـ فرنسا يوم 28 مارس الجاري، ثم أمام جامبيا في 31 من الشهر ذاته بـ ملعب عبد الله واد المعروف بـ ديامنياديو في السنغال.

وجاءت قائمة منتخب السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي- موري دياو- ييفان ديوف.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي- موسى نياكاتيه- الحاجي مالك ديوف- كريبان دياتا- مامادو سار- إسماعيل جاكوبس- أنطوان ميندي- عبدالله سيك- نوبيل ميندي.

خط الوسط: إدريسا جايي- لامين كامارا- حبيب ديارا- بابي جاي- بابي ماتار سار- باثي سيس.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار- بولاي ديا- شريف ندياي- بامبا ديانج- إليمان ندياي- حبيب ديالو- إبراهيم مباي- مامادو دياخون- أساني دياو.