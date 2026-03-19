كاليدو كوليبالي يوجه رسائل نارية لـ كاف: احترموا الابطال الكأس لن تتزحزح من السنغال

علق كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال، على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنح اللقب لمنتخب المغرب، كعقاب للسنغاليين على انسحابهم في المباراة النهائية قبل عودتهم إلى أرض الملعب واستئناف اللقاء وحسمه لصالحهم بهدف دون مقابل.

ونشر كوليبالي عدة رسائل نارية لـ كاف عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”وكتب "احترموا الأبطال.. هذا الكأس لم يُمنح لنا بل اكتسبناه.. أمم إفريقيا هنا في السنغال ولن تتزحزح.. الأمر يتجاوز حدود بلد واحد.. إفريقيا كلها تحتفل.. أنتم تشاهدون الكأس وأنا أحافظ عليه.. شكرًا لتفهمكم.. أو ربما لا"

يذكر ان لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي:

في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).