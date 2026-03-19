الأزمة تتصاعد في الكرة الأفريقية.. السنغال ترفض قرار كاف بسحب اللقب ومنحه للمغرب

دخلت أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما رد عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بقوة على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب اللقب من منتخب بلاده ومنحه إلى المنتخب المغربي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية بالقارة السمراء.

وكان المنتخب السنغالي قد تُوج بالبطولة عقب فوزه على المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت بالعاصمة الرباط يوم 18 يناير الماضي، إلا أن قرارًا مفاجئًا من لجنة الاستئناف بـ"كاف" قلب المشهد بالكامل، بعد قبول الطعن المغربي وإعادة توجيه اللقب إلى أصحاب الأرض.

وجاء قرار لجنة الاستئناف مستندًا إلى واقعة انسحاب لاعبي منتخب السنغال من أرض الملعب لبضع دقائق، اعتراضًا على قرار الحكم الكونغولي باحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، وهو ما اعتبرته اللجنة إخلالًا بقواعد اللعب والانضباط.

في المقابل، لم يلتزم الجانب السنغالي الصمت، حيث أعلن رئيس الاتحاد عبد الله فال رفضه القاطع للقرار، مؤكدًا أن ما حدث يمثل "ظلمًا رياضيًا واضحًا" لفريقه، الذي حقق الفوز داخل الملعب وفقًا للنتيجة النهائية للمباراة.

وكشف الاتحاد السنغالي في بيان سابق أنه بصدد اتخاذ خطوات قانونية للتصعيد ضد القرار، وعلى رأسها التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي، من أجل الطعن رسميًا ومحاولة استعادة اللقب.

وتفتح هذه الأزمة بابًا واسعًا للنقاش حول آليات اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الأفريقي، ومدى تأثير الأخطاء التحكيمية والأحداث الطارئة على مصير البطولات، خاصة في ظل تصاعد الاعتراضات من أكثر من طرف على بعض القرارات المصيرية في السنوات الأخيرة.

وفي انتظار كلمة الفصل من الهيئات القضائية الرياضية الدولية، تبقى القضية واحدة من أبرز الأزمات التي تهدد استقرار المنافسات الأفريقية، وقد يكون لها تداعيات ممتدة على شكل إدارة البطولات القارية مستقبلًا.