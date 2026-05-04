تكريم رئيس تحرير صدى البلد خلال منتدى ريادة الأعمال بإعلام 6 أكتوبر

كرمت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر الكاتب الصحفي طه جبريل، رئيس تحرير موقع صدى البلد، وذلك خلال منتدى الكلية في نسخته الأولى بعنوان "ريادة الأعمال لطلاب الإعلام"، والذي نُظِّم تحت رعاية وبحضور الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر، و الدكتورة إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر دكروري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف وحضور الدكتورة دينا فاروق أبوزيد عميدة كلية الإعلام وفنون الاتصال.

وعلى هامش المنتدى، افتتح الضيوف من خبراء ونجوم الإعلام والثقافة والفن معرض ريادة الأعمال لطلاب الإعلام، والذي تضمن مشروعات ناشئة متنوعة المجالات لطلاب الكلية، في إطار دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال لديهم وكيفية تسويق مشروعاتهم، حيث اشتمل المعرض على أكثر من 25 مشروعًا ناشئًا من مختلف أقسام الكلية، وتنوعت ما بين منتجات فعلية وأفكار تطبيقات ومنصات رقمية.

وفي سياق متصل، شهد المنتدى فقرات فنية مميزة، حيث قدّم المطرب محمد العلايلي مجموعة من الأغاني الوطنية، كما شاركت طالبات الكلية بنادي الموسيقى بالغناء وهن: مريم محمد، ونورهان عيد، وشهد سيد، فيما قدمت الحفل الطالبتان براء سويدان ودانا حازم، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الفعالية وتفاعل الحضور.مز