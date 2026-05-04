الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جيب شيروكي الصينية.. بايك BJ60 بتصميم SUV وقدرات عالية الأداء

صبري طلبه

قدمت بايك الصينية اسطول كبير من الطرازات المتنوعة حول العالم، ومنها السيارة BJ60 التي تأتي بملامح خارجية أقرب إلى ايقونة الدفع الرباعي جيب شيروكي، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، إضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، وبرامج الدفع الهجينة.

أبعاد بايك BJ60

تعتمد السيارة بايك BJ60 على هيكل كبير يعكس طبيعتها كسيارة عائلية متعددة الاستخدام، إذ يبلغ طولها 5,040 مم، مع عرض يصل إلى 1,955 مم وارتفاع يبلغ 1,925 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,820 مم، ويصل وزن السيارة إلى 2,295 كجم دون ركاب، كما تأتي مزودة بعجلات بقياس 20 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED وإضاءة نهارية بنفس التقنية.

محرك وأداء بايك BJ60

تعتمد السيارة بايك BJ60 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، مدعوم بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت، ويولد المحرك الأساسي قوة تصل إلى 263 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، بينما يضيف المحرك الكهربائي قدرة إضافية تبلغ 13.4 حصانًا وعزم 50 نيوتن متر. 

ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي، وتحقق السيارة بايك BJ60 معدلات استهلاك وقود تصل إلى 13.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 85 لترًا.

تجهيزات بايك BJ60

تزود السيارة بايك BJ60 بحزمة من تقنيات السلامة، تشمل أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني. 

كما تتوفر تقنيات مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، وتشمل الأنظمة أيضًا مراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب نظام الحفاظ على المسار. 

وتدعم السيارة بايك BJ60 حساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرا محيطية 360 درجة وكاميرا مدمجة في المرآة الداخلية، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

وتأتي السيارة بايك BJ60 بمقاعد أمامية مزودة بتعديل كهربائي مع ذاكرة، إضافة إلى التدفئة والتبريد وخاصية التدليك، وتمتد هذه المزايا إلى الصف الثاني، الذي يوفر أيضًا تدفئة وتبريدًا وتدليكًا للمقاعد.

وتضم السيارة مكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.8 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وآبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، ونظام ترفيهي صوتي.

