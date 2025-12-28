بتقنية هايبرد و3 محركات.. مواصفات بايك BJ30 الصينية| صور

تواصل علامة بايك الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد تقديم نسختها الجديدة صاحبة اللقب BJ30، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم هذه السيارة بتكنولوجيا هجينة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

أداء ومحرك بايك BJ30

تعتمد بايك BJ30 على نظام هايبرد يجمع بين 3 محركات، المحرك الأساسي هو محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، إلى جانبه عدد 2 من المحركات الكهربائية.

تستطيع المنظومة الفنية أن تنتج قوة إجمالية تصل إلى 402 أو 403 حصان، مع عزم دوران يقارب 680 نيوتن متر، ويتصل هذا النظام بناقل حركة هجين من طراز DHT.

بايك BJ30

تعتمد السيارة بايكBJ30 على بطارية ليثيوم أيون ثلاثية بسعة 1.6 kWh، وهي بطارية مخصصة لدعم النظام الهجين دون الحاجة إلى أي مصدر شحن خارجي، يتم شحن البطارية تلقائيًا أثناء القيادة من خلال عمل المحرك، إضافة إلى نظام استعادة الطاقة عند الكبح، هذا الأسلوب يعزز من كفاءة التشغيل ويقلل من تعقيدات الاستخدام اليومي، مع الحفاظ على جاهزية النظام الكهربائي في مختلف الأوقات.

تجهيزات السيارة بايك BJ30

زودت بايك BJ30 بحزمة من أنظمة السلامة، تهدف إلى تعزيز الثبات والتحكم أثناء القيادة، تشمل هذه الأنظمة نظام الثبات الإلكتروني، والتحكم الديناميكي، ونظام مانع الانزلاق، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات.

بايك BJ30

وتضم السيارة 6 وسائد هوائية، ونظام قفل مركزي للأبواب، مع ريموت للتحكم، وتدعم BJ30 تقنيات متقدمة مثل رصد النقاط العمياء، وأنظمة المحافظة على المسار، ومثبت السرعة.

بايك BJ30

وتقدم BJ30 مقصورة تعتمد على التقنيات الرقمية بشكل واضح، حيث زودت السيارة بشاشة وسطية قياس 14.5 إنش للتحكم بأنظمة الترفيه والإعدادات، إلى جانب لوحة عدادات رقمية قياس 10.2 إنش تعرض بيانات القيادة بشكل مباشر، وتشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مع مقاعد كهربائية، كما تم تجهيز السيارة بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي.