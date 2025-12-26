قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تعلن عن إيقاف أشهر سيارة دفع رباعي فجأة

فورد
فورد
عزة عاطف

أسدلت شركة فورد الأمريكية الستار رسميًا على مسيرة دامت ربع قرن لأحد أشهر طرازاتها في فئة الـ SUV المدمجة، حيث خرجت آخر وحدة من سيارة “فورد إسكيب” من خطوط الإنتاج بمصنع لويزفيل في ولاية كنتاكي يوم 17 ديسمبر الجاري. 

ويمثل هذا القرار نهاية جيل بدأ منذ عام 2000، حيث كانت إسكيب تمثل بوابة الدخول المفضلة للعديد من الأسر الأمريكية والباحثين عن سيارة عملية بسعر معقول، مما أثار حالة من القلق والجدل داخل أروقة وكلاء الشركة الذين يرون في هذه الخطوة تخليًا عن شريحة واسعة من المستهلكين.

مخاوف الوكلاء من فقدان الولاء للعلامة التجارية

أعرب وكلاء فورد في الولايات المتحدة عن استيائهم الشديد من قرار إيقاف "إسكيب"، مؤكدين أن السيارة كانت تلعب دورًا جوهريًا في استقطاب المشترين لأول مرة بفضل سعرها المنافس الذي يبدأ من حوالي 29,000 دولارًا. 

ويخشى الوكلاء أن يؤدي غياب هذا الطراز إلى دفع العملاء نحو المنافسين التقليديين مثل تويوتا وهوندا، خاصة وأن البدائل المقترحة من فورد قد لا تلبي أذواق الجميع؛ فمن يطلب سيارة عائلية مدمجة قد لا يجد ضالته في شاحنة بيك أب مثل "مافريك" أو سيارة ذات طابع مغامر مثل "برونكو سبورت" التي ترتفع تكلفتها ومصاريف تشغيلها.

التحول نحو الكهرباء وإعادة هيكلة المصانع

تأتي خطوة إيقاف إسكيب ضمن استراتيجية فورد العالمية للتحول نحو المركبات الكهربائية (EV) والتركيز على الطرازات الأكثر ربحية مثل "F-150" وموستانج. 

وتستعد الشركة حاليًا لتخصيص استثمارات ضخمة لإعادة تجهيز مصنع لويزفيل لإنتاج منصة جديدة مخصصة لشاحنات بيك أب كهربائية متوسطة الحجم، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجها الفعلي في عام 2027. 

وترى إدارة فورد أن التضحية بطرازات "السلع الاستهلاكية" مثل إسكيب هي ضريبة ضرورية لتمويل الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة والمنافسة في سوق السيارات الكهربائية المتنامي.

لطمأنة الأسواق، أكدت فورد أن هناك مخزونًا كافيًا من سيارات إسكيب موديل 2025 و2026 لدى الوكلاء، ومن المتوقع أن يستمر توفر السيارة في صالات العرض حتى نهاية عام 2026. 

وتراهن الشركة على أن طرازي "برونكو سبورت" و"مافريك" سيعوضان الفراغ الذي ستركه إسكيب، حيث تشترك السيارتان في نفس المنصة الميكانيكية وتوفران خيارات هجينة متطورة. 

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر أمام فورد هو إقناع العميل التقليدي بأن التنازل عن اسم "إسكيب" العريق لن يعني التنازل عن القيمة الاقتصادية والعملية التي تعود عليها طوال 25 عامًا.

فورد إيقاف إنتاج فورد إسكيب بدائل فورد إسكيب 2026 السيارات الكهربائية أسعار فورد برونكو سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

البنك المركزي

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

ترشيحاتنا

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

الفنانة صفاء جلال

صفاء جلال: أكتر كلمة بتفرحني لما حد يقولي إنتي بنت بلد.. فيديو

الفنانة صفاء جلال

صفاء جلال: كان حلمي أكون مذيعة.. واكتشفت إن الفن أحلى.. فيديو

بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد