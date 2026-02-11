قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
عبد الفتاح تركي

موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة .. تصدر البحث عن منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يسعى آلاف المواطنين من الفئات المستحقة إلى معرفة قيمة المنحة، وشروط الحصول عليها، وموعد صرفها، وأماكن استلامها، وما إذا كان سيتم صرفها عبر بطاقة التموين أم من خلال وسائل أخرى معتمدة من وزارة العمل.

وتأتي منحة العمالة غير المنتظمة ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العاملين في القطاعات غير الرسمية الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو مظلة تأمينية، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في متطلبات المعيشة.

العمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة

من المقرر صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2026 قبل بداية الشهر الكريم، الذي يبدأ يوم 19 فبراير فلكيًا، على أن يستمر صرف المنحة طوال الشهر نفسه، بما يتيح الفرصة لجميع المستحقين للحصول على الدعم دون تكدس أو تزاحم.

وتبلغ قيمة منحة رمضان 2026 مبلغ 1500 جنيهًا لكل مستفيد، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في 2025، في إطار خطة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدعم الموجه للعمالة غير المنتظمة.

الفئات المستحقة لمنحة رمضان 2026

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة الفئات التي تعمل خارج إطار التوظيف الرسمي، ولا تتمتع بتأمين اجتماعي أو دخل شهري ثابت، وتشمل هذه الفئات عمال البناء، والمزارعين، والحرفيين، وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وعمال اليومية.

وتهدف المنحة إلى توفير دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، على أن يتم صرفها 6 مرات سنويًا في مناسبات مختلفة، لضمان استمرارية المساندة المالية وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي لهذه الشريحة من المواطنين.

500 منحة للعمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على منحة رمضان 2026، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وتشترط الوزارة أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل جمهورية مصر العربية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يزيد على 60 عامًا وقت التقديم.

كما يلزم تقديم بيانات محدثة ودقيقة لضمان قبول الطلب، وأن تكون الحرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم، مع ضرورة تسجيل الاسم في مديرية القوى العاملة المختصة.

ومن بين الشروط الأساسية أيضًا، ألا يكون المتقدم مؤمنًا عليه أو يحصل على أي دعم حكومي آخر، وألا يكون مستفيدًا من برامج الحماية الاجتماعية، وأن يكون من فئة العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية أو أصحاب المهن الحرة.

ويشترط كذلك عدم امتلاك سجل تجاري، وألا يكون المتقدم من ملاك رؤوس الماشية بغرض التجارة، وألا يمتلك أرضًا زراعية تزيد مساحتها على فدان واحد، وذلك لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

العمالة غير المنتظمة

طريقة التقديم على منحة رمضان 2026

للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2026، يتعين على الراغبين التوجه إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لمحل السكن أو محل العمل، واتباع الإجراءات المحددة من الجهات المختصة.

وتبدأ الإجراءات بملء النموذج المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وتقديم شهادة الميلاد المميكنة ضمن المستندات المطلوبة.

وفي حال وجود مدد اشتراك سابقة في التأمينات، يُطلب تقديم صحيفة البيانات الأساسية، كما قد يتم طلب مستندات إضافية وفقًا لطبيعة المهنة أو الحالة الاجتماعية للمتقدم، لضمان استيفاء جميع الشروط المقررة.

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

أماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة

أتاحت وزارة العمل أكثر من وسيلة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان 2026، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية دون عناء.

وتشمل أماكن الصرف مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى إمكانية الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة للمستفيدين، ما يسهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات.

وتؤكد الجهات المعنية أن صرف المنحة لا يتم عبر بطاقة التموين، وإنما من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان وصول الدعم النقدي مباشرة إلى المستحقين وفق الضوابط المحددة.

