15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي في الدوري

مرت أحداث أول 15 دقيقة من لقاء الأهلي ومنافسه الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن

وشهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين كلا الفريقين حيث نجح الإسماعيلي في شن بعض الهجمات دون تحقيق خطورة حقيقية يقابلها محاولات من الأهلي لاختراق دفاعات الإسماعيلي دون جدوى.









ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع، إليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات في الوسط، أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش في الهجوم

بينما يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى.. أحمد عادل

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر , عبد اللّٰه محمد.

الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، إريك تراوري ، إبراهيم النجعاوي.

الهجوم .. نادر فرج ، مروان حمدي.