غير البرد والسعال .. فوائد خارقة لعشبة الزعتر

يعد الزعتر من أقوى المواد الطبيعية التى تساعد في الحماية من أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال ولكن لايعرف الكثيرون أنها غنية بفوائد صحية أخرى.

ووفقا لما جاء في موقعmedicinenet نكشف لكم علاقة الزعتر بأمراض القلب والجهاز الهضمي بل والانيميا.

يحمي القلب

يستفيد القلب من مزيج الزعتر الغني بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات بطرق مختلفة، لكن البوتاسيوم والمنغنيزيوم لهما أهمية خاصة.

البوتاسيوم موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، مما يقلل الضغط على الجهاز القلبي الوعائي وهذا يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول عن طريق تقليل تصلب الشرايين والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب التاجية.

يعالج الانيميا

الزعتر مصدر ممتاز للحديدوهو ضروري لنمو وتطور خلايا الدم الحمراء في الجسم ولأن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، فإن إدراج الزعتر في نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن يساعد في تجنبه.

يحسن الجهاز الهضمي

يقلل الزعتر من إنتاج الغازات الزائدة والانتفاخ ويحسن صحة الجهاز الهضمي، ويعود ذلك إلى الزيوت المتطايرة الموجودة في العشبة والتي لها خصائص طاردة للغازات.