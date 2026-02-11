قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنيا: الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية

ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، حيث يجري تنفيذ الأعمال الصناعية المتكاملة من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، تمهيدًا لرصف الشارع بشكل كامل.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي استجابة لمطالب أهالي مركز سمالوط، نظرًا للأهمية الحيوية لشارع الصفصافة كأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث يبلغ طوله 1200 متر، وبعرض 29 مترًا، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح  من عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، حول مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة زمنية محددة وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة. وأوضح أن الأعمال الجارية لا تقتصر على الرصف فقط، بل تشمل إحلال وتجديد جانبي الطريق من خلال تركيب البلدورات وتنسيق الأرصفة ببلاط الإنترلوك، مع مراجعة سلامة جميع المرافق من مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء، قبل تنفيذ الطبقة الأسفلتية النهائية.

وأكد اللواء كدواني أن تطوير شارع الصفصافة يستهدف الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية، بما ينعكس إيجابيًا على المظهر الحضاري للمدينة وجودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ.

ووجّه محافظ المنيا الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية وشركات المرافق، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال دون معوقات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات التطوير والرصف بعدد من شوارع وميادين المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية، استجابة لاحتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية الحضرية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أغا، مدير مديرية الطرق بالمنيا، والمهندسة أسماء محمود، مدير التفتيش الفنى والهندسي بالمحافظة ومسئول وحدة الرصف، وعويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط.
 

