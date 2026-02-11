قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تأييد حكم الإعدام لعامل شارك في إنهاء حياة 11 شخصا أخذا بالثأر بالمنيا

ايمن رياض

ايدت محكمة جنايات المنيا- الدائرة الثانية، اليوم، الحكم السابق في شهر مايو 2022 ، بمعاقبة «ع. أ. ع. ع» عامل، ومقيم بإحدي قري شرق النيل بمركز مغاغة، بالإعدام شنقا، لاتهامه و10 اخرين بقتل 11 شخصا ثارا في غضون عام 2011.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر مجدي، وحسن بشير، ومحمود السيد اسماعيل، وامانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وقامت بنظر الطعن المقدم بإعادة اجراءات محاكمة المتهم في الحكم الصادر في مايو 2022، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، لتورطه مع 10 اخرين بقتل 11 شخص ثارا، لمقتل شقيقهم علي يد احد افراد اسرة المجني عليهم، واصدرت حكمها بالتأييد حضوريا علي المتهم.

ترجع أحداث الواقعة وفقا لأمر الاحالة الصادر من النيابة العامة، وارواق القضية رقم 11438 لسنة 2011 والمقيدة برقم 478 لسنة 2011 شمال المنيا، بقيام 11 متهم من ابناء احدي قري شرق النيل بمركز مغاغة، بقتل 11 اخرين مستخدمين اسلحة نارية، وذلك ثارا لمقتل احد افراد اسرتهم علي يد احد افراد المجني عليهم، لخلافات الجوار .

انتقلت الاجهزة الامنية بالمحافظة، والقت القبض علي البعض والاخر فر هاربا، وتم التحفظ علي المتهمين واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأحال المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا، المتهمين الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالقتل العمد، مطالبا بتطبيق مواد قانوني العقوبات والجنايات علي المتهمين.

وجري محاكمة المتهمين جميعا في مايو 2022 واصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمها بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقا، واثنين اخرين بالسجن المشدد 15 سنة، حضوريا وغيابيا، وقد تم القاء القبض علي المتهم واعادة اجراءات محاكمته واصدرت المحكمة اليوم حكما بتأييد العقوبة السابقة بالإعدام شنقا .

المنيا مغاغة حكم المتهم

سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

BYD أمريكا

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

