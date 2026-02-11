تأييد حكم الإعدام لعامل شارك في إنهاء حياة 11 شخصا أخذا بالثأر بالمنيا

ايدت محكمة جنايات المنيا- الدائرة الثانية، اليوم، الحكم السابق في شهر مايو 2022 ، بمعاقبة «ع. أ. ع. ع» عامل، ومقيم بإحدي قري شرق النيل بمركز مغاغة، بالإعدام شنقا، لاتهامه و10 اخرين بقتل 11 شخصا ثارا في غضون عام 2011.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر مجدي، وحسن بشير، ومحمود السيد اسماعيل، وامانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وقامت بنظر الطعن المقدم بإعادة اجراءات محاكمة المتهم في الحكم الصادر في مايو 2022، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، لتورطه مع 10 اخرين بقتل 11 شخص ثارا، لمقتل شقيقهم علي يد احد افراد اسرة المجني عليهم، واصدرت حكمها بالتأييد حضوريا علي المتهم.

ترجع أحداث الواقعة وفقا لأمر الاحالة الصادر من النيابة العامة، وارواق القضية رقم 11438 لسنة 2011 والمقيدة برقم 478 لسنة 2011 شمال المنيا، بقيام 11 متهم من ابناء احدي قري شرق النيل بمركز مغاغة، بقتل 11 اخرين مستخدمين اسلحة نارية، وذلك ثارا لمقتل احد افراد اسرتهم علي يد احد افراد المجني عليهم، لخلافات الجوار .

انتقلت الاجهزة الامنية بالمحافظة، والقت القبض علي البعض والاخر فر هاربا، وتم التحفظ علي المتهمين واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأحال المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا، المتهمين الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالقتل العمد، مطالبا بتطبيق مواد قانوني العقوبات والجنايات علي المتهمين.

وجري محاكمة المتهمين جميعا في مايو 2022 واصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمها بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقا، واثنين اخرين بالسجن المشدد 15 سنة، حضوريا وغيابيا، وقد تم القاء القبض علي المتهم واعادة اجراءات محاكمته واصدرت المحكمة اليوم حكما بتأييد العقوبة السابقة بالإعدام شنقا .