صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار تطوير منظومة الإعلام والعلاقات العامة وتعزيز دورها في دعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة محمود عبدالفتاح مدير إدارة العلاقات العامة ومدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمديري وفرق الإعلام والعلاقات العامة بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل الإعلامي خلال الفترة المقبلة، وآليات تطوير المحتوى الإعلامي بما يبرز الجهود المبذولة داخل القطاع الصحي بالمحافظة، مع التأكيد على أهمية سرعة ودقة نقل المعلومات، والتعامل الفعال مع الشكاوى والاستفسارات، وتوحيد الجهود الإعلامية ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة القادمة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة.

كما استعرض محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مسابقة الأم المثالية بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، وتحديد الأدوار التنظيمية والإعلامية اللازمة لإنجاحها، مؤكداً حرص وكيل وزارة الصحة بالشرقية على تنفيذ هذه المسابقة بنجاح وشفافية، تقديراً لدور الأمهات العاملات بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية وتحفيزاً لهن على مواصلة العطاء، كما تناول الاجتماع سبل تفعيل دور العلاقات العامة داخل المنشآت الصحية، وتحسين آليات التواصل بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، إلى جانب وضع تصور لخطة تقييم دوري لأداء فرق الإعلام والعلاقات العامة، مع تقديم الدعم الفني المستمر لهم لضمان استدامة التميز الإعلامي بمنافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم جهود مديرية الشئون الصحية بالشرقية في الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي، ودور إدارة وفرق العلاقات العامة والإعلام في توثيق الإنجازات والخدمات المتميزة داخل المنشآت الصحية، وإبراز مؤشرات الأداء وقصص النجاح بصورة احترافية تدل على حجم التطوير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة، بما يساهم في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ مفاهيم الجودة والحوكمة.