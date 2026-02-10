قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
وزير البيئة الفلسطيني: قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين منه
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
توك شو

بسمة وهبة تشيد بسرعة تحرك الداخلية في جريمة الاعتداء على مسنة الشرقية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بسرعة تحرك وزارة الداخلية في واقعة الاعتداء على سيدة مسنة بمحافظة الشرقية، مؤكدة أن التحرك السريع والقبض على المتهمة يعكس يقظة مؤسسات الدولة وتعاملها الحاسم مع مثل هذه الوقائع. ووجهت وهبة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرعة الاستجابة والتعامل مع الواقعة

وأعربت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن تقديرها للدور الذي قامت به وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والتعامل مع الواقعة يمثلان عملاً إنسانيًا ومهنيًا يعكس اهتمام الدولة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتهم كبار السن.

وأكدت الإعلامية أن المشاهد المتداولة في الفيديو كانت مؤلمة للغاية، مشيرة إلى أنها لا ترغب في الخوض في تفاصيل الواقعة بقدر ما ترغب في تسليط الضوء على الأثر الإنساني العميق لما شاهده الجميع، موضحة أن أي شخص شاهد هذه المقاطع لا بد أن يكون قد تأثر وشعر بألم شديد لما تضمنته من مشاهد جحود وعنف.

أصحاب القلوب الرقيقة

وذكرت أن مثل هذه المشاهد يصعب على أصحاب القلوب الرقيقة تحملها، خاصة عندما يكون الاعتداء موجهاً إلى أب أو أم مسنين، مؤكدة أن ما تم تداوله ترك أثرًا بالغًا في النفوس، وداعية إلى التوقف أمام هذه الوقائع بوعي إنساني وأخلاقي يحفظ كرامة كبار السن ويصون حقوقهم.

بسمة وهبة كبار السن التضامن وزارة التضامن

