«بورنموث» يقلب الطاولة على «إيفرتون» بالدوري الإنجليزي

حول فريق بورنموث تأخره بهدف أمام مستضيفه إيفرتون للفوز بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق إيفرتون بهدف في الدقيقة 42 من ركلة جزاء سجلها لاعبه إيليمان ندياي قبل أن يرد بورنموث بثنائية خلال الشوط الثاني عن طريق ريان بالدقيقة 61 وأمين عدلي بالدقيقة (64).



وشهدت الدقيقة 69 من عمر اللقاء طرد لاعب إيفرتون جيك أوبراين.

وبهذه النتيجة رفع فريق بورنموث رصيده بعد الفوز إلى النقطة 37في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما توقف رصيد إيفرتون بعد الخسارة عند النقطة 37 في المركز الثامن.