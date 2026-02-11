قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
سارة عبد الله

تحدّث إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن أزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي.

وقال إبراهيم حسن، عبر قناة أون سبورت: «إمام عاشور جواه طفل، يعني هو طيب جدًا.. ممكن يكون فيه حد مثلاً بيجي من فترة لفترة كده يحاول يديله معلومة غلط، أو يخليه -بلغة الكورة- «بيسخنه» مثلاً إنك تقول عايز كذا أو أنا زعلت إني ما عملتش كذا.. أنا بتكلم كأي مواطن أو مشجع بيشوف الماتشات، مش عارف هو زعلان علشان ضربة جزاء ولا علشان إيه».

وتابع: «لكن أنا زعلان.. يا ريت يبقى سامعني يا إمام، إحنا تعبنا كتير وإنت تعبت كتير جدًا عشان توصل للفورمة صح. وإنت أول ما جيت معانا في التجمع كنت بتبدأ من الصفر، يعني من تحت الصفر كمان، ليه؟ لأنك كنت جاي لسه -ربنا يشفيك- كنت جاي تعبان جدًا».

ووجّه إبراهيم حسن رسالة لإمام عاشور: «ركز، كل حاجة كويسة هتجيلك وإنت واقف على رجليك، وإنت الناس كلها فرحانة بيك إنك بتكسب الفريق اللي معاك، إنما هتبعد.. كل ما تبعد بعد أما رجعت لفورمتك بنسبة كبيرة جدًا، هترجع تاني من الصفر ودي حاجة مش كويسة. أنا شايف إن إمام يراجع نفسه وبسرعة لأن الوقت ضيق جدًا».

وأضاف: «عنده التزامات مع النادي الأهلي وعنده التزامات مع منتخب مصر. فإنت، عشان هنبدأ من الصفر عشان ترجع لفورمتك تاني، إنت الخسران، وفي نفس الوقت إنت هتأذي المنظومة كلها، لأنك من ضمن العناصر القوية اللي تبقى موجودة في المنتخب. لازم هتلاقي نفسك مش هتعرف تلم نفسك لأنك هتلعب في مستوى عالي جدًا، مستوى أعلى كمان من كأس الأمم. إحنا كنا بنقول كأس الأمم شراسة ومستوى فوق الوسط، إنما إنت رايح على مستوى كأس عالم».

واختتم: «أنا شايف مطلوب طبعًا -وهم أحرار أكيد في النادي الأهلي- يبقى فيه اجتماع بـ إمام، ولو الغلط حصل منه يبقى فيه مثلاً اعتذار لجماهيره واعتذار للنادي بتاعه بحيث إن الناس كلها اللي زعلانة منه تسامحه. الموقف حساس جدًا، فما ينفعش نكلمه في الوقت دا إلا أما يحدد هو بنفسه هياخد قرار إيه مع النادي بتاعه».

إبراهيم حسن النادي الأهلي إمام عاشور الأهلي

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
