تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عن التوصل لاتفاق نهائي مع نادي ريال راسينج الإسباني بشأن انتقال لاعب الأهلي بلال عطية على سبيل الإعارة، بعد جلسة «زووم» جمعت بين الطرفين مساء أمس.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد الجلسة مع مسؤولي النادي الإسباني، وتم خلالها الاتفاق على إعارة بلال عطية حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل امتيازات خاصة تتعلق بتأهل ريال راسينج إلى الدوري الإسباني.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن بندًا لإعارة اللاعب مجددًا في الموسم المقبل، على أن يكون ذلك مقابل مبلغ مالي يتم تحديده بشكل منفصل، بما يحقق استفادة فنية ومالية للأهلي.

وأشار إلى أن العقود بين الطرفين يتم صياغتها حاليًا، تمهيدًا لتوقيعها خلال ساعات قليلة، ليخوض اللاعب أولى تجاربه الاحترافية في الملاعب الأوروبية تحت مظلة الكرة الإسبانية.