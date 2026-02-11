قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل
الأسطول الخفي .. حيلة أمريكية للضغط على إيران قبل الجولة الثانية من المفاوضات
خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية
حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟
أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري
«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً
تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل
أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري

الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
ناصر السيد

أعلن مسئول عسكري أمريكي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي إلى نيجيريا لتدريب الجيش النيجيري على محاربة الإرهابيين، وذلك بعد أسابيع من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة غرب أفريقيا بالتقصير في حماية المسيحيين من الهجمات الإرهابية.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي إرساله فريقاً صغيراً من الجنود إلى نيجيريا دون تحديد عددهم، في أول اعتراف رسمي بوجود قوات أمريكية على الأرض منذ أن شنت واشنطن غارة جوية يوم عيد الميلاد.

صرح ترامب باحتمالية وجود المزيد من العمليات العسكرية الأمريكية في نيجيريا، وأفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تُجري طلعات استطلاع جوية فوق البلاد انطلاقًا من غانا منذ أواخر نوفمبر على الأقل.

وقال مسؤول إن القوات الأمريكية البالغ عددها 200 جندي ستُعزز عددًا محدودًا من الأفراد العسكريين الأمريكيين الموجودين بالفعل في نيجيريا لمساعدة القوات المحلية.

ولم تُصدر القيادة الأمريكية في أفريقيا أي تعليق فوري.

وتتعرض نيجيريا لضغوط شديدة من واشنطن للتحرك بعد أن زعم ​​ترامب أن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تُقصر في حماية المسيحيين من الإرهابيين الذين ينشطون في شمال غرب البلاد.

وتنفي الحكومة النيجيرية أي اضطهاد ممنهج للمسيحيين، مؤكدةً أنها تستهدف الإرهابيين والجماعات المسلحة الأخرى التي تهاجم وتقتل المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

وقد كثّف مقاتلو بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا هجماتهم على القوافل العسكرية والمدنيين، ولا يزال شمال غرب البلاد مركزًا للتمرد المستمر منذ 17 عامًا.

ينقسم سكان نيجيريا الذين يزيد عددهم عن 230 مليون نسمة بالتساوي تقريباً بين المسيحيين، الذين يشكلون الأغلبية في الجنوب، والمسلمين، الذين يشكلون الأغلبية في الشمال.

الولايات المتحدة تدريب الجيش النيجيري الجيش النيجيري الرئيس الأمريكي ترامب حماية المسيحيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

ترشيحاتنا

احمد شعبان

ثمن الأمانة "حياته" | شاهد يروي اللحظات الأخيرة للعامل ضحية الدهس: نطق الشهادة.. ومات ممسكًا بإيصال الحساب

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع استكمال رصف شارع المقابر بحي ثان المحلة

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: تركيب مصاعد كهربائية لكوبري الشاملة للتيسير على كبار السن

بالصور

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد