الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري

أعلن مسئول عسكري أمريكي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي إلى نيجيريا لتدريب الجيش النيجيري على محاربة الإرهابيين، وذلك بعد أسابيع من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة غرب أفريقيا بالتقصير في حماية المسيحيين من الهجمات الإرهابية.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي إرساله فريقاً صغيراً من الجنود إلى نيجيريا دون تحديد عددهم، في أول اعتراف رسمي بوجود قوات أمريكية على الأرض منذ أن شنت واشنطن غارة جوية يوم عيد الميلاد.

صرح ترامب باحتمالية وجود المزيد من العمليات العسكرية الأمريكية في نيجيريا، وأفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تُجري طلعات استطلاع جوية فوق البلاد انطلاقًا من غانا منذ أواخر نوفمبر على الأقل.

وقال مسؤول إن القوات الأمريكية البالغ عددها 200 جندي ستُعزز عددًا محدودًا من الأفراد العسكريين الأمريكيين الموجودين بالفعل في نيجيريا لمساعدة القوات المحلية.

ولم تُصدر القيادة الأمريكية في أفريقيا أي تعليق فوري.

وتتعرض نيجيريا لضغوط شديدة من واشنطن للتحرك بعد أن زعم ​​ترامب أن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تُقصر في حماية المسيحيين من الإرهابيين الذين ينشطون في شمال غرب البلاد.

وتنفي الحكومة النيجيرية أي اضطهاد ممنهج للمسيحيين، مؤكدةً أنها تستهدف الإرهابيين والجماعات المسلحة الأخرى التي تهاجم وتقتل المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

وقد كثّف مقاتلو بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا هجماتهم على القوافل العسكرية والمدنيين، ولا يزال شمال غرب البلاد مركزًا للتمرد المستمر منذ 17 عامًا.

ينقسم سكان نيجيريا الذين يزيد عددهم عن 230 مليون نسمة بالتساوي تقريباً بين المسيحيين، الذين يشكلون الأغلبية في الجنوب، والمسلمين، الذين يشكلون الأغلبية في الشمال.