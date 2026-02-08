نيجيريا.. مسلحون يقتلون 3 أشخاص ويخطفون قسا كاثوليكيا

شن مسلحون، هجوما، على منزل قس في ولاية كادونا شمال نيجيريا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص و اختطاف قسا كاثوليكيا وعدة أشخاص آخرين خلال الهجوم، وفقا لما أفادت به مصادر كنسية وأخرى من الشرطة، بحسب رويترز.

ويسلط الهجوم الذي وقع أمس السبت في منطقة كورو الضوء على استمرار انعدام الأمن في المنطقة، ووقع بعد أيام من إنقاذ الأجهزة الأمنية جميع المصلين البالغ عددهم 166 الذين خطفهم مسلحون خلال هجمات على كنيستين في منطقة أخرى في كادونا.



وقالت أبرشية كافانشان الكاثوليكية إن القس المخطوف هو ناثانيال أسواي من كنيسة هولي ترينتي (الثالوث المقدس) في كاركو، وإن 10 أشخاص آخرين خُطفوا مع القس.

وذكرت الأبريشية في بيان أن ثلاثة من السكان قُتلوا خلال الهجوم الذي بدأ حوالي الساعة 03:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0220 بتوقيت جرينتش).

وأثارت الهجمات في المنطقة اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم الحكومة النيجيرية بالتقاعس عن حماية المسيحيين، وهو اتهام تنفيه أبوجا.

وشنت القوات الأمريكية هجوما على ما وصفته بأهداف لإرهابيين في شمال غرب نيجيريا في 25 ديسمبر الماضي.