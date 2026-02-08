أحمد موسى: جلسة خاصة بالنواب الثلاثاء لحسم التعديل الوزاري

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب يستعد لتوجيه دعوة رسمية لعقد جلسة خاصة بعد غدٍ الثلاثاء، لمناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراء تعديل وزاري جديد، وذلك عقب الانتهاء من جميع المشاورات الخاصة بأعضاء الحكومة الحاليين والمرشحين الجدد.

المرشحين لتولي الحقائب الوزارية

وأوضح أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى خلال الأيام الماضية عددًا من اللقاءات والمقابلات مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، مؤكدًا أن هذه التحركات تمت في إطار من السرية الكاملة تمهيدًا للإعلان عن التعديل المرتقب.

آلية التعديل الوزاري

وأضاف أن الدستور المصري حدد آلية التعديل الوزاري بشكل واضح، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.