أحمد موسى: المصابون الفلسطينيون يوجهون الشكر لمصر على تقديم الخدمات الطبية لهم

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، معبر رفح لمتابعة سير الخدمات الطبية المقدمة للمصابين الفلسطينيين .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير الصحة استقبل المصابين الفلسطينيين وتابع الخدمات الطبية المقدمة لهم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المصابين الفلسطينيين وجهوا الشكر للدولة المصرية على تقديم الخدمات الطبية لهم خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية داخل القطاع ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر توفر كل الخدمات الصحية لمصابي غزة ووزير الصحة أكد للمصابين الفلسطينيين اهتمام الرئيس السيسي بهم.