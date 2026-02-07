استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لسيدة مسنة تدعى (س.م)، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة مسنة تتتعرض للإعتداء علي يد أحدي السيدات يٌدعي أنها ابنتها بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق.

كلف محافظ الشرقية الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتوجه الفوري إلى محل إقامة السيدة المٌسنة، بقرية بهنباي بنطاق مركز الزقازيق لبحث حالتها وفحص أوضاعها الصحية والإجتماعية ، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها بشكل عاجل.

وعلى الفور ، تحرك فريق طبي متخصص لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للسيدة ، وتقديم الرعاية الأولية والعلاج المناسب لحالتها الصحية.

وفي سياق متصل ، توجه فريق من مديرية التضامن الإجتماعي برفقة رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وقد أجروا حديثاً ودياً مع السيدة المسنة، للإطمئنان على حالتها الصحية والمعيشية، والإستفسار عن مصدر دخلها وما إذا كانت تتقاضى معاشاً شهرياً يعينها على أعباء الحياة.

وتم على الفور تقديم مساعدات عينية عاجلة للسيدة على أن يتم توفير سرير ومستلزماته وبعض الإحتياجات الأخري، نظراً لسوء حالتها المعيشية، لتمكينها من أن تحيا حياة كريمة.

ومن جانبها، أعربت السيدة المٌسنة عن سعادتها البالغة لإستجابة محافظ الشرقية واهتمام الأجهزة التنفيذية بتلبية إحتياجاتها وتوفير الرعاية اللازمة لها.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يدخر جهداً في دعم ورعاية كبار السن ، مؤكداً أنهم تاج رؤوسنا، ولا يمكن التهاون مع أي إساءة أو مكروه قد يتعرضون له، وأن المحافظة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وضمان حياة كريمة لهم.