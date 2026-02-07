مؤسسة أبو العينين تستعرض خطة رمضان خلال ورشة عمل التحالف الوطني.. وتؤكد: 350 ألف شنطة ومائدة كبرى بالجيزة

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي في ورشة العمل والمؤتمر الصحفي اللذين عقدهما التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإطلاق الاستراتيجية الجديدة (2026–2030)، حيث جرى الإعلان عن تفاصيل التحول المؤسسي ومنهجية العمل القائمة على البيانات والاستدامة.

وخلال الفعاليات، أُعلن أن إعداد وتمويل الاستراتيجية جاء بدعم من النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة التسويق والإعلام بالتحالف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المكثفة التي أسفرت عن صياغة استراتيجية شاملة تعكس رؤية موحدة للعمل الأهلي المنظم وتعظيم الأثر.

واستعرض وفد مؤسسة أبو العينين خطة شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن توزيع 350 ألف شنطة رمضانية تحتوي على أكثر من 11 سلعة غذائية تكفي الأسرة المكونة من 4 إلى 5 أفراد لمدة شهر كامل، حيث بدأ بالفعل توزيع الشنط في عدد من المحافظات، إلى جانب التوزيع من مقر المؤسسة.

كما أعلنت المؤسسة استعدادها لإقامة أكبر مائدة رمضانية في الجيزة تتسع لنحو 10 آلاف شخص يوميًا، إضافة إلى سيارات متنقلة لإفطار الصائمين، وتنظيم مائدة سحور لنحو 5 آلاف شخص مدعومة أيضًا بسيارات متنقلة، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين خلال الشهر الكريم.

كما تشارك مؤسسة حياة كريمة في إقامة موائد إفطار بعدد من المحافظات، تشمل الجيزة وبني سويف وسوهاج والغربية وكفر الشيخ، طوال شهر رمضان، في إطار التكامل بين مؤسسات التحالف الوطني لتحقيق تغطية عادلة وواسعة.

وأكدت مؤسسة أبو العينين التزامها الكامل بالعمل تحت مظلة التحالف الوطني، والمساهمة بخبرتها الممتدة في تنفيذ مستهدفات "خريطة الخير"، بما يعزز نموذج العمل المؤسسي القائم على التخطيط العلمي، وحوكمة الموارد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكرامة وشفافية.



