حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

آية التيجي

أصبحت المقالي الهوائية (Air Fryer) من أكثر أجهزة المطبخ استخدامًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على طهي الطعام بكمية أقل من الزيت مقارنة بالقلي التقليدي.

ورغم اعتبارها خيارًا صحيًا نسبيًا، إلا أن دراسات وتقارير طبية نشرها موقع Healthline، حذرت من بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بسوء استخدامها أو الإفراط في الاعتماد عليها، وتشمل :

- تكوّن مادة الأكريلاميد الضارة:
تشير دراسة حديثة، إلى أن طهي الأطعمة النشوية مثل البطاطس في درجات حرارة عالية داخل المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى تكوّن مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند التعرض لها بكميات كبيرة.

ـ فقدان بعض العناصر الغذائية:
رغم سرعة الطهي، إلا أن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تدمير بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة، خاصة عند الإفراط في الطهي.

- خطر الطهي غير المتساوي:
تحذر تقارير صحية من أن المقلاة الهوائية قد تؤدي أحيانًا إلى عدم تسوية الطعام بشكل كامل من الداخل، خصوصًا الدواجن واللحوم، ما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة بقاء بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا.

- الاعتماد المفرط على الأطعمة المصنعة:
تشجع المقالي الهوائية البعض على الإكثار من الأطعمة المجمدة والمصنعة مثل الناجتس والبطاطس الجاهزة، وهي أطعمة غنية بالصوديوم والدهون غير الصحية، ما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب وضغط الدم.

- انبعاث مواد ضارة من الطلاء الداخلي:
بعض الخبراء حذروا من أن تلف الطلاء غير اللاصق داخل المقلاة الهوائية مع الاستخدام الخاطئ أو الخدش قد يؤدي إلى انبعاث مواد كيميائية ضارة عند التسخين.

نصائح لتقليل مخاطر المقلاة الهوائية

ـ تجنب طهي الأطعمة النشوية على درجات حرارة مرتفعة جدًا

ـ عدم الإفراط في تحمير الطعام

ـ التأكد من تسوية اللحوم والدواجن جيدًا

ـ تنظيف المقلاة بانتظام دون خدش الطلاء

ـ الاعتماد على الأطعمة الطازجة بدلًا من المصنعة

مخاطر المقالي الهوائية أضرار القلاية الهوائية هل المقلاة الهوائية صحية أضرار Air Fryer أضرار الطهي بدرجات حرارة عالية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة

