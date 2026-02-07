مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

أصبحت المقالي الهوائية (Air Fryer) من أكثر أجهزة المطبخ استخدامًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على طهي الطعام بكمية أقل من الزيت مقارنة بالقلي التقليدي.

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

ورغم اعتبارها خيارًا صحيًا نسبيًا، إلا أن دراسات وتقارير طبية نشرها موقع Healthline، حذرت من بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بسوء استخدامها أو الإفراط في الاعتماد عليها، وتشمل :

- تكوّن مادة الأكريلاميد الضارة:

تشير دراسة حديثة، إلى أن طهي الأطعمة النشوية مثل البطاطس في درجات حرارة عالية داخل المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى تكوّن مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند التعرض لها بكميات كبيرة.

ـ فقدان بعض العناصر الغذائية:

رغم سرعة الطهي، إلا أن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تدمير بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة، خاصة عند الإفراط في الطهي.

- خطر الطهي غير المتساوي:

تحذر تقارير صحية من أن المقلاة الهوائية قد تؤدي أحيانًا إلى عدم تسوية الطعام بشكل كامل من الداخل، خصوصًا الدواجن واللحوم، ما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة بقاء بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا.

- الاعتماد المفرط على الأطعمة المصنعة:

تشجع المقالي الهوائية البعض على الإكثار من الأطعمة المجمدة والمصنعة مثل الناجتس والبطاطس الجاهزة، وهي أطعمة غنية بالصوديوم والدهون غير الصحية، ما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب وضغط الدم.

- انبعاث مواد ضارة من الطلاء الداخلي:

بعض الخبراء حذروا من أن تلف الطلاء غير اللاصق داخل المقلاة الهوائية مع الاستخدام الخاطئ أو الخدش قد يؤدي إلى انبعاث مواد كيميائية ضارة عند التسخين.

نصائح لتقليل مخاطر المقلاة الهوائية

ـ تجنب طهي الأطعمة النشوية على درجات حرارة مرتفعة جدًا

ـ عدم الإفراط في تحمير الطعام

ـ التأكد من تسوية اللحوم والدواجن جيدًا

ـ تنظيف المقلاة بانتظام دون خدش الطلاء

ـ الاعتماد على الأطعمة الطازجة بدلًا من المصنعة