عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

طرحت قناة mbc مصر الأغنية الدعائية لمسلسل "

الست موناليزا" من بطولة الفنانة مى عمر ، والمقرر مشاركته فى الموسم الرمضاني 2026.

والأغنية بعنوان “عوضي على الله” من غناء المطربة مها فتوني ومن ألحان: هيثم نبيل، وتوزيع: خالد نبيل .

وكانت طرحت منصة mbc شاهد البرومو الرسمى التانى من مسلسل “الست موناليزا”.

وظهرت مى عمر فى البرومو وهى تتعرض للعنف من زوجها وتبين انها جمعت بين زوجين وارتبكت جريمة قتل.

وكان نشر الحساب الرسمى لقناة “mbc مصر”، البوستر الترويجي للمسلسل، عبر إنستجرام، مصحوبا بتعليق: “انتظروا مسلسل الست موناليزا حصريا على قناة mbc مصر في رمضان”.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.