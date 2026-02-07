أحمد موسى يطالب الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة باستيراد شحنة دواجن قبل رمضان لخفض الأسعار.

وقال أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" أتمنى أن تتحرك الحكومة المصرية لاستيراد شحنة أو اتنين من الدواجن قبل رمضان لخفض الأسعار ".

ومن جانبه كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال الأيام الحالية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أسعار الدواجن ترتفع قبيل شهر رمضان، ولكن كانت هناك عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن من حق المواطن أن تصل إليه الدواجن بسعر مناسب، إلا أنه يعاني حاليًا من ارتفاع الأسعار.

وتابع: «سعر الكيلو الفعلي للفراخ 70 جنيهًا، ولكن يتم بيعها بـ90 أو 95 جنيهًا للمستهلك، ليه مع كل دخول شهر رمضان يتم رفع الأسعار؟ الأعلاف متوفرة وأسعارها ثابتة، ولا بد من تدخل الدولة واستيراد شحنة تُغرق الأسواق، بما يساعد على خفض الأسعار».