عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

أقيم اليوم عزاء والد الفنانة علا رشدي بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء ، ابرزهم: "أحمد صلاح السعدنى ، أحمد حاتم ، أبو ، حسن أبو الروس ، نور النبوي ، محمد ممدوح ، أحمد خالد صالح .

علا رشدى تعلن عن موعد الجنازة.

وكانت أعلنت الفنانة عُلا رشدي عن وفاة والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت عُلا رشدي: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور/ محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان”.

موعد ومكان جنازة والد علا رشدي

اقيمت الجنازة اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عُلا رشدي مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي ودارت الأحداث حول فراولة قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.