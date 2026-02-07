سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 7-2-2026..950 جنيه زيادة جديدة

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

بلغ معدل زيادة الجنيه الذهب مقارنة بما كان عليه أمس نحو 950 جنيه على الأقل.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 52.96 ألف جنيه للبيع و 53.36 ألف جنيه للشراء.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدار 60 جنيه على الأقل منذ بدء التعاملات المسائية بمختلف الأعيرة الذهبية.

وشهد سعر الذهب تذبذبا خلال الاسبوعين الماضيين بعد سلسلة من التراجع بلغت 1200 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7565 جنيه للبيع و 7622 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6620 جنيه للبيع و 6670 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5674 جنيه للبيع و 5717 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4413 جنيه للبيع و 4446 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4965 دولار للبيع و 4967 دولار للشراء.