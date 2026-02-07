قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم بسهولة
كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
تنظيم رحلات لصنّاع المحتوى الأتراك للتعرف على مقومات مصر السياحية | تفاصيل
السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند
بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا
ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف
السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات
علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع
الدنيا مش مستاهلة مشاحنات .. نشوى مصطفى تدعم هند صبري بكلمات مؤثرة
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 7-2-2026..950 جنيه زيادة جديدة

محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 7-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

بلغ معدل زيادة الجنيه الذهب مقارنة بما كان عليه أمس نحو 950 جنيه على الأقل.

الجنيه الذهب - الجنيه الذهب البلدي

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 52.96 ألف جنيه للبيع و 53.36 ألف جنيه للشراء.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مساء اليوم مقدار 60 جنيه على الأقل منذ بدء التعاملات المسائية بمختلف الأعيرة الذهبية.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

وشهد سعر الذهب تذبذبا خلال الاسبوعين الماضيين بعد سلسلة من التراجع بلغت 1200 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7565 جنيه للبيع و 7622 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6620 جنيه للبيع و 6670 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5674 جنيه للبيع و 5717 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4413 جنيه للبيع و 4446 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52.96 ألف جنيه للبيع و 53.36 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4965 دولار للبيع و 4967 دولار للشراء.

