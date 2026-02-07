قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: مواقف ترامب الاقتصادية السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا
الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق توك توك في البحيرة بسبب خلافات المصاهرة
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم بسهولة
كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
تنظيم رحلات لصنّاع المحتوى الأتراك للتعرف على مقومات مصر السياحية | تفاصيل
السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند
بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا
ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف
السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات
علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع
أخبار العالم

مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

القسم الخارجي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفا مدفعيا استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، في تصعيد جديد يعمّق التوتر في القطاع المحاصر.

وفي السياق ذاته، جددت حركة حماس دعوتها لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوسطاء الدوليين، للضغط على إسرائيل للسماح بدخول اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة وتمكينها من مباشرة عملها دون عوائق.

وأكد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، أن حماس استكملت جميع الإجراءات المطلوبة لنقل الصلاحيات وإدارة شؤون الحكم في مختلف المجالات إلى اللجنة، موضحًا أن عملية التسليم ستتم تحت إشراف جهة تضم فصائل فلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني والعشائر، إلى جانب أطراف دولية، بما يضمن انتقالًا كاملًا وشفافًا للمهام.

وأضاف قاسم أن عجز المجتمع الدولي والوسطاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن تمكين اللجنة من دخول القطاع، يفقد الثقة بأي حديث عن تهدئة أو سلام أو إدارة شؤون القطاع بشكل منظم.

وشدد المتحدث باسم الحركة على أن التزام الأطراف الدولية بالسماح للجنة بالدخول إلى غزة هو المعيار الحقيقي لمصداقية تصريحاتها حول السلام والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح مهام اللجنة في المرحلة المقبلة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار في القطاع.

