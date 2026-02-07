مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفا مدفعيا استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، في تصعيد جديد يعمّق التوتر في القطاع المحاصر.

وفي السياق ذاته، جددت حركة حماس دعوتها لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوسطاء الدوليين، للضغط على إسرائيل للسماح بدخول اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة وتمكينها من مباشرة عملها دون عوائق.

وأكد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، أن حماس استكملت جميع الإجراءات المطلوبة لنقل الصلاحيات وإدارة شؤون الحكم في مختلف المجالات إلى اللجنة، موضحًا أن عملية التسليم ستتم تحت إشراف جهة تضم فصائل فلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني والعشائر، إلى جانب أطراف دولية، بما يضمن انتقالًا كاملًا وشفافًا للمهام.

وأضاف قاسم أن عجز المجتمع الدولي والوسطاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن تمكين اللجنة من دخول القطاع، يفقد الثقة بأي حديث عن تهدئة أو سلام أو إدارة شؤون القطاع بشكل منظم.

وشدد المتحدث باسم الحركة على أن التزام الأطراف الدولية بالسماح للجنة بالدخول إلى غزة هو المعيار الحقيقي لمصداقية تصريحاتها حول السلام والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح مهام اللجنة في المرحلة المقبلة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار في القطاع.