الحجاب مش فرض .. مُشاجرة على الهواء بين ضيفين في مناقشة دينية | فيديو

نشبت مشادة كلامية حادة على الهواء مباشرة، بين الكاتب عادل عصمت، وبين الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، بسبب الخلاف على تعريف النبي والرسول.

وقال عادل عصمت في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون": أنا ليا أدوات تدبر خاصة بيا أنا.. وبستخدم أدوات الدكتور شحرور وكافر بأدوات الشافعي، وبفسر بأدوات شحرور.

وتابع: ياراجل عيب عليك يارجل، أنا بتدبر بأدوات شحرور الستة، كل واحد حر، متفرضش عليا أدواتك.

واستكمل حديثه وهو في حالة عصبية: اقعد نرفزني وقول أرجو عدم التخبيط، اقعد اتحرش بيا وقول أرجو عدم التشويح.

وذكر عادل عصمت، أن الحجاب في القرآن ليس له علاقة بشعر المرأة، فجاء بمعنى الساتر، فلا يوجد شيء اسمه الحجاب.