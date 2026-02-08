«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مصدرًا مقربًا من اللاعب توفيق محمد، قال إن المفاوضات بين إدارة بيراميدز وبتروجت تم إغلاقها بسبب عدم الاتفاق على طريقة شراء اللاعب.

وأضاف، أن بيراميدز أصرّ على ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكن نادي بتروجت رفض الإعارة وتمسك ببيع توفيق محمد بشكل نهائي وبالتالي تم إغلاق المفاوضات.

واختتم، توفيق محمد سيستمر مع بتروجت حتى نهاية الموسم وفي انتقالات الصيف سيكون قريبًا من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي حيث أن بقاء محمد شكري وعدم رحيله علق انضمام اللاعب إلى الأحمر.