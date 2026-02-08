إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة

كشف محمد طارق أضا، خلال تصريحاته في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن لاعب الزمالك شيكو بانزا لا يعاني من أي إصابة، مؤكدًا أن حالته البدنية والطبية سليمة تمامًا، ولا توجد أي مشاكل تمنعه من المشاركة.

أزمة قوية مع معتمد جمال وراء الاستبعاد

وأوضح أن استبعاد بانزا من مواجهتي كهرباء الإسماعيلية وزيسكو يونايتد في بطولة الكونفدرالية لم يكن بسبب الجانب الطبي، بل جاء نتيجة أزمة حدثت بينه وبين المدير الفني معتمد جمال، أدت إلى اتخاذ قرار فني وانضباطي بإبعاده عن القائمة.

مشادات داخل الفريق وغضب في التدريبات

وأشار إلى أن الأزمة لم تقتصر على الجهاز الفني فقط، بل تطورت لتشمل بعض لاعبي الفريق، حيث دخل بانزا في مشادات معهم، وظهرت عليه علامات الغضب والعصبية خلال المران الختامي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية، وهو ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار سريع باستبعاده.

عقوبة مالية كبيرة من مدير الكرة

وأكد أضا أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، وقّع على اللاعب عقوبة مالية كبيرة، بسبب عدم الالتزام بالتعليمات، وتكرار الشكاوى ضده من الجهاز الفني وعدد من اللاعبين داخل غرفة الملابس.

جلسة مرتقبة لحسم المصير

ومن المنتظر أن يعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعب فور العودة من زامبيا، للتأكيد على أهمية الانضباط وتنفيذ التعليمات داخل الفريق، مع التشديد على أنه لن يتم السماح بأي تجاوزات خلال الفترة الحالية، على أن يتم بعدها تحديد موقف بانزا من العودة للمشاركة.

الزمالك قد يوافق على رحيله

واختتم «أضا» تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لا يمانع رحيل بانزا، حال وصول عرض مالي مناسب خلال الأيام المقبلة، قبل غلق باب الانتقالات خارج مصر.