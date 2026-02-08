من القدس المُحتلة.. الشقيقان محمد وألمى منصور يُتوّجان بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن |تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز الشقيقان محمد وألمى ياسر منصور من بلدة بدو شمال القدس المحتلة بمسابقة في حفظ القرآن الكريم.

توَّج الشقيقان بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي أُقيمت مؤخرًا على مستوى مدارس الضواحي.

ولا تزال الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه غزة قصفًا مدفعيًا مكثفًا من قبل الاحتلال استهدف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد يحيى صالح وإبراهيم صالح بعد مداهمة منازلهم في قرية عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس.

كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحامه لبلدة الزبابدة جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية أيضًا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا غرب نابلس شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتحام قرية دار صلاح شرق مدينة بيت لحم.

