«نِمر من ورق» .. محللة أمريكية: ترامب قد يشن هجومًا على إيران بعد فشلها ضد إسرائيل

قالت المحللة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، إليزابيث تسوركوف، إن المقربين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتقدون أنه من المرجح أن يوجه ضربة لإيران، بحجة أن فشلها ضد إسرائيل كشف عن "نمر من ورق".

وفي حديثها إلى صحيفة إيران الدولية في واشنطن، قالت تسوركوف، وهي زميلة غير مقيمة كبيرة في معهد نيو لاينز، إن الحشد العسكري الأمريكي الأخير في المنطقة هو الأكبر منذ غزو العراق عام 2003، وقد زاد من التوقعات بإمكانية استخدام القوة في نهاية المطاف.

وأضافت: "أخبرني أشخاص يعرفون الرئيس شخصيًا أنهم يعتقدون أنه سيشن هجومًا"، مضيفة أن المحادثات من غير المرجح أن تنجح لأن "الحد الأقصى الذي يرغب النظام الإيراني في تقديمه أقل مما ترغب الولايات المتحدة في قبوله".

واستمرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة، حيث جرت عدة جولات ذهابًا وإيابًا عبر وسيط عماني في مسقط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المحادثات اختتمت باتفاق على مواصلة المفاوضات، بعد أن أوضح كلا الجانبين مواقعهما.

وأشارت تسوركوف إلى أن أداء إيران في صراعها الأخير مع إسرائيل أكد حدود قدرتها على إلحاق الضرر بخصم قادر.