«المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل «رأس الأفعى» لـ أمير كرارة

روجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشاتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت المتحدة عبر صفحتها على "فيسبوك "، البوستر الدعائي لمسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة.



مسلسل «رأس الأفعى» من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل.



وعلى جانب آخر، تستعد كارولين عزمي خلال الأسابيع المقبلة لبدء تصوير فيلم «محمود التاني»، الذي تتصدر بطولته، ويشاركها العمل كل من أحمد غزي وكزبرة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، وينتمي إلى نوعية الكوميديا المشوقة.