عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
فن وثقافة

كارولين عزمي وأمير كرارة في كواليس رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى
مسلسل رأس الأفعى
قسم الفن

نشرت  كارولين عزمي صورة تجمعها بأمير كرارة من كواليس مسلسل «رأس الأفعى»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026 على شاشة قناة ON.

وكشفت كارولين عزمي عن اسم الشخصية التي تقدمها في العمل، حيث تجسد دور الظابط نورا، بينما يقدم أمير كرارة شخصية الظابط مراد، في عمل درامي يتناول صراعًا مع قوى خفية تهدد أمن الوطن.

مسلسل «رأس الأفعى» من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل.
 

وعلى جانب آخر، تستعد كارولين عزمي خلال الأسابيع المقبلة لبدء تصوير فيلم «محمود التاني»، الذي تتصدر بطولته، ويشاركها العمل كل من أحمد غزي وكزبرة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، وينتمي إلى نوعية الكوميديا المشوقة.
 

يُذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل «فهد البطل»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا، وشارك في بطولته أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، عصام الشقا، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

رأس الأفعى مسلسل رأس الأفعى أمير كرارة

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

صورة أرشيفية

قرار جديد من النيابة في واقعة العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

مشرفا منطقتي شرق وغرب كفر الشيخ للزراعة الآلية

تكليف زايد والقصاص مشرفين لمنطقتي شرق وغرب كفر الشيخ للزراعة الآلية

ندوة عن المطبخ العربي ببيت ثقافة الإسماعيلية

ندوة عن المطبخ العربي في رمضان بـ ثقافة الإسماعيلية

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

