مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان

شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وأكد مفتي الجمهورية أن ذكرى تحويل القبلة تبقى في وجدان المسلمين لحظةً مفعمة بالمعاني الإيمانية الرقيقة، إذ تعلّم القلوب صدق التوجّه إلى الله تعالى، وتغرس في النفوس روح الطاعة والرضا والتسليم لحكمته سبحانه، وتُجدّد في القلب لذة القرب من الله، وتدعو المسلم إلى مراجعة نفسه وتصحيح مساره؛ ليكون توجهه في حياته كلّها نحو الخير والإصلاح والعمل الصالح.

حضر الاحتفال د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، د. عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ود. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، وجموع كبيرة من المصلين ورواد الجامع الأزهر الشريف.