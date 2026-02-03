قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: الاعتدال الفكري صمام الأمان وحصن المجتمعات ضد التطرف

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن قضية التطرف الفكري، سواء في صورته الدينية أو اللادينية، تمثل إحدى أخطر القضايا التي تستوجب التوقف الجاد من قبل المؤسسات الدينية والفكرية، مشددًا على أن الاعتدال الفكري هو الميزان الحقيقي الذي يحفظ توازن المجتمعات ويصون استقرارها، فإذا اختل هذا الميزان مال الفكر إما إلى أقصى اليمين بما يحمله من انغلاق وجمود، أو إلى أقصى اليسار بما يحمله من تسيب وانفلات، وهو ما يعني الخروج عن الوسطية التي هي جوهر الاستقامة الفكرية.

ومن معرض القاهرة الدولي للكتاب، أعرب مفتي الجمهورية في تصريحات له اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره لجميع الحضور، وخص بالشكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي شرف جناح دار الإفتاء المصرية بالحوار والمناقشة حول هذا الموضوع المهم، مؤكدًا  الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات الدينية إيمانًا بأن الفكر المستقيم، والإدراك الواعي، وتحقيق الأمن الفكري، تمثل جميعها صمام الأمان لأي مجتمع يسعى إلى الاستقرار والتقدم.

مفتي الجمهورية: معرض الكتاب يتميز عن غيره بأنه كيان حضاري وثقافي كبير

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن الندوة التي أُقيمت على هامش جناح القاهرة الدولي للكتاب تُعد واحدة من بين العديد من المبادرات الجادة التي تعكس وعي الدولة المصرية ومؤسساتها بأهمية المواجهة الفكرية للتطرف، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتميز عن غيره من المعارض بكونه ليس مجرد مساحة لبيع الكتب، وإنما كيان حضاري وثقافي كبير يأخذ العقول إلى البحث عن الوعي، وأدواته، وسبل تقديره وتقويمه وتقييمه.

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن من يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب يدرك عظمة الدولة المصرية، وعظمة القراءة، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من الزوار دليل واضح على أن الكتاب ما زال يمثل اللبنة الأولى في تحصيل العلوم والمعارف، رغم الاحترام الكامل لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة والمكتبات الإلكترونية، إلا أن الكتاب سيظل هو الأساس الذي لا غنى عنه في بناء الوعي الإنساني.

وشدد مفتي الديار المصرية على أن هذا المعرض وهذا الحضور الكثيف يمثلان إعلانًا صريحًا عن حقيقة راسخة خُصت بها هذه الأمة، وهي حقيقة القراءة، التي كانت منطلق الدعوة الإسلامية حينما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا جبريل عليه السلام، وكان أول خطاب إلهي هو «اقرأ»، لتكون القراءة عنوان التحضر، وأساس التمدن، وبوابة التقدم، وقاعدة البناء الحضاري.

وأكد أن غياب القراءة يؤدي حتمًا إلى غياب الوعي، ومع غياب الوعي تُحاصر المجتمعات بألوان متعددة من القضايا الاجتماعية والأمراض الحياتية، أخطرها على الإطلاق الجهل، مشددًا على أن لا علاج لهذا الجهل إلا بالقراءة والاطلاع المستمر، لأن الأمم التي تهجر الكتاب تبتعد عن الوعي، ومن ثم تبتعد عن القدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبلها.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية قضية التطرف الفكري التطرف الفكري الاعتدال الفكري معرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد