مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
مرأة ومنوعات

بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
اسماء محمد

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن علاج الام الجيوب الأنفية خاصة مع قدوم فصل الشتاء والتقلبات الجوية والعواصف.

إليك أفضل 10 علاجات منزلية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية بشكل أسرع وفقا لما ذكره موقع allinahealth


غسل الأنف

تستخدم أدوات غسل الأنف، مثل وعاء نيتي ونافاج، محلولًا من الملح والماء لغسل ممرات الأنف و تذكر استخدام الماء المقطر فقط


أدوية تُصرف بدون وصفة طبية

حافظ بخاخات مزيلات الاحتقان على رطوبة ممرات الأنف، وتزيل الاحتقان، وتعالج الالتهاب وبالمثل، يمكن لمزيلات الاحتقان الفموية ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم أن تقلل الألم والضغط واستشر طبيبك أولاً إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو تتناول أدوية أخرى

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من السوائل، مثل الماء أو العصير، للمساعدة في ترقيق المخاط وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، لأنها قد تسبب الجفاف

احصل على قسط من الراحة

الراحة تساعد جسمك على مكافحة العدوى وتسريع الشفاء كما أن استخدام وسادتين لرفع رأسك يساعد على التنفس بشكل أكثر راحة.

تنفس البخار

ضع وعاءً أو إناءً من الماء الدافئ على سطح ثابت، ثم انحنِ فوقه بحيث يكون وجهك على بُعد بضع بوصات من سطح الماء. غطِّ رأسك بمنشفة وتنفس بعمق لبضع دقائق أو خذ حمامًا ساخنًا مليئًا بالبخار.

أضف الرطوبة

استخدم جهاز ترطيب أو مبخر في غرفتك أثناء نومك لإضافة الرطوبة إلى الهواء والمساعدة في تقليل الاحتقان.

يمكن أن يؤدي التعرض للهواء الجاف ودخان التبغ والماء المعالج بالكلور إلى تهيج الأغشية المخاطية في أنفك وخلق بيئة مناسبة لالتهاب الجيوب الأنفية

الكمادات الساخنة والباردة

يمكنك وضع منشفة دافئة ورطبة على جبهتك وعينيك، ثم منشفة باردة، والتناوب بين الكمادات الدافئة لمدة 3 دقائق والباردة لمدة 30 ثانية يساعد على تليين المخاط وفتح ممرات الأنف.

الطعام الحار

تناول الأطعمة الحارة للمساعدة في فتح ممرات الأنف وأضف الفلفل الحار، أو الصلصة الحارة، أو الفجل الحار، أو الوسابي إلى وجبتك.


فيتامين سي

قد يساعد فيتامين سي في مكافحة التهاب الجيوب الأنفية بشكل أسرع، وتقليل التهاب الجيوب الأنفية، وتخفيف مدة التهاب الجيوب الأنفية أو أعراض البرد

العلاج بالضغط

يمكن لنقاط الضغط في الوجه أن تخفف من آلام الجيوب الأنفية.

باستخدام أصابعك، اضغط بقوة على جانبي وجهك بجوار فتحتي أنفك، أو أسفل عظام الخدين مباشرة، أو بين حاجبيك مباشرة

معرفة مسببات الحساسية الشخصية لديك تساعدك على الاستعداد عند الشعور بضغط الجيوب الأنفية، وقبل موسم الحساسية، ابدأ بتناول فيتامين سي ومضادات الهيستامين، أو استخدم وعاء نيتي فور ظهور أعراض البرد .

الجيوب الأنفية علاج الجيوب الأنفية طرق علاج الجيوب الأنفية الام الجيوب الأنفية الحساسية

